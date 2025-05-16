Правила перетину кордону — що заборонено ввозити на територію України у 2025

Перевірка багажу на митниці. Фото: УНІАН

Під час перетину українського кордону громадяни проходять митний контроль, у межах якого інспектори ретельно перевіряють багаж. А тому, щоб уникнути зайвих проблем, важливо знати, які речі у 2025 році категорично заборонено ввозити до України.

Про те, з якими предметами чи продуктами вас не пропустять українські прикордонники, зазначається на сайті Митної служби України.

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Що категорично заборонено ввозити в Україну у 2025 році

До категорії заборонених належать товари, ввезення чи вивезення яких через митний кордон України заборонено на підставі чинного законодавства або міжнародних угод. У 2025 році це стосується:

продукції порнографічного характеру;

наркотиків, психотропних речовин та їх аналогів;

усіх види військової зброї та відповідних боєприпасів;

отруйних, вибухових, радіоактивних й інших небезпечних хімічних речовин;

товарів, ввезення яких порушує права інтелектуальної власності;

матеріалів, що підривають суверенітет, незалежність або територіальну цілісність України.

Також у 2025 році під забороною будь-яка поліграфічна та інша продукція, включаючи фільми, відео, фотографії, аудіозаписи, кліше, рукописи, які містять заклики до війни, расової ненависті, дискримінації чи геноциду.

Заборони щодо алкоголю й тютюнових виробів у 2025 році

Якщо ви, повертаючись додому, плануєте прихопити презент своїм родичам чи друзям з дьюті-фрі, варто спершу ознайомитись з актуальними обмеженнями на ввезення спиртного та тютюновмісної продукції.

Згідно зі статтею 376 "Митного кодексу України", у 2025 році громадяни, яким виповнилося 18 років, мають право безмитно та без письмового декларування перевозити в ручній поклажі або багажі на одну людину такі обсяги:

до 5 літрів пива, 2 літри винної продукції та 1 літр міцного алкоголю (з вмістом спирту понад 22%);

до 200 сигарет, або 50 сигар, або до 250 грамів тютюну, або ж комбіновану кількість цих виробів, що не перевищує 250 грамів загалом.

Однак, якщо громадянин перебував за межами України менше ніж 24 години, то відповідна продукція, незалежно від її кількості, підлягає оподаткуванню та не звільняється від митних платежів. Окрім того, особам, які не досягли 18-річного віку, заборонено ввозити на територію України алкогольні напої та тютюнові вироби.

Раніше ми писали, що правила в’їзду до країн ЄС зміняться. Українцям потрібно буде пройти попередню авторизацію та сплатити 7 євро збору. Однак запуск нової системи відклали, хоча старт планували навесні.

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