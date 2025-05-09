Страховка для виїзду за кордон — для кого обов'язкова та скільки коштує

Прикордонник перевіряє документи. Фото: УНІАН

Вирушаючи на відпочинок за межі України, важливо подбати про власну безпеку, зокрема, оформити медичну страховку. Страховий поліс для виїзду за кордон є обов’язковою умовою в’їзду до багатьох країн. Крім того, він є гарантією, що у разі непередбачених обставин ви отримаєте необхідну медичну допомогу без серйозних фінансових витрат.

Новини.LIVE розповідають, які види страховок передбачені для виїзду за кордон, так коли поліс є обов'язковим.

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Туристична страховка

Страховий поліс — це спеціальний документ, який забезпечує покриття витрат на медичне обслуговування та компенсацію у разі втрати майна за кордоном. Його оформлення не є обов'язковим для виїзду з України, однак при в'їзді до багатьох країн цей документ можуть вимагати. Він також обов'язково потрібний для оформлення візи.

Туроператори включають страхування у вартість турів. Однак для самостійної поїздки про поліс необхідно подбати заздалегідь. Він може бути як одноразовим — для однієї поїздки на певну кількість днів, так і багаторазовим — наприклад, на рік.

Вартість страхування зазвичай коливається від 300 грн до 1 000 грн на людину і, крім тривалості поїздки, залежить також від:

віку мандрівника;

країни подорожі;

пакету обраних послуг;

страхової компанії.

Крім того, на ціну впливає вміст послуг, які охоплює поліс. Якщо він включає страхування багажу, скасування або переривання подорожі тощо, вартість буде вищою.

Стандартний пакет, як правило, покриває лише медичні витрати, як от стоматологічні послуги, лікування вірусних та інфекційних захворювань, медикаменти (за призначенням лікаря) та трансфер до лікарні.

Зелена карта

Зелена карта — це обов'язковий документ, без якого неможливо перетнути кордон на власному автомобілі. Цей міжнародний страховий сертифікат є аналогом автоцивілки. У разі ДТП за кордоном він гарантує відшкодування шкоди, заподіяної вашою виною третім особам.

Оформити Зелену карку можна на будь-який термін — від 15 діб до року. Для цього потрібні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний номер платника податків;

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто.

Вартість оформлення поліса залежить від типу транспортного засобу, терміну та страхової компанії. Наприклад, Зелена картка на 15 діб для поїздки в Європу коштує в середньому:

для мотоциклів та моторолерів — від 800 грн;

для легкових автомобілів — від 1 000 грн;

для вантажних автомобілів — від 2 300 грн;

для автобусів — від 5 300 грн;

для причепів та напівпричепів — від 300 грн.

Важливо зазначити, що наявність Зеленої карти можуть перевіряти не лише на кордоні, а й працівники поліції у будь-якій країні. Тому важливо, щоб поліс був дійсним весь час перебування за межами України.

Раніше ми писали, що українським водіям варто бути уважними перед поїздкою до Молдови. З кінця 2024 року країна змінила правила в’їзду для автотранспорту. Тепер обов’язковим став новий документ, без якого автомобіль не пропустять через кордон.

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