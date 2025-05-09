Страховка для выезда за границу — для кого обязательна и сколько стоит

Пограничник проверяет документы. Фото: УНИАН

Отправляясь на отдых за пределы Украины, важно позаботиться о собственной безопасности, в частности, оформить медицинскую страховку. Страховой полис для выезда за границу является обязательным условием въезда во многие страны. Кроме того, он является гарантией, что в случае непредвиденных обстоятельств вы получите необходимую медицинскую помощь без серьезных финансовых затрат.

Новини.LIVE рассказывают, какие виды страховок предусмотрены для выезда за границу, и когда полис является обязательным.

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Страховой полис — это специальный документ, который обеспечивает покрытие расходов на медицинское обслуживание и компенсацию в случае потери имущества за границей. Его оформление не является обязательным для выезда из Украины, однако при въезде во многие страны этот документ могут потребовать. Он также обязательно нужен для оформления визы.

Туроператоры включают страхование в стоимость туров. Однако для самостоятельной поездки о полисе необходимо позаботиться заранее. Он может быть как одноразовым — для одной поездки на определенное количество дней, так и многоразовым — например, на год.

Стоимость страхования обычно колеблется от 300 грн до 1 000 грн на человека и, помимо длительности поездки, зависит также от:

возраста путешественника;

страны путешествия;

пакета выбранных услуг;

страховой компании.

Кроме того, на цену влияет содержание услуг, которые охватывает полис. Если он включает страхование багажа, отмену или прерывание путешествия и т.д., стоимость будет выше.

Стандартный пакет, как правило, покрывает только медицинские расходы, такие как стоматологические услуги, лечение вирусных и инфекционных заболеваний, медикаменты (по назначению врача) и трансфер в больницу.

Зеленая карта

Зеленая карта — это обязательный документ, без которого невозможно пересечь границу на собственном автомобиле. Этот международный страховой сертификат является аналогом автогражданки. В случае ДТП за границей он гарантирует возмещение ущерба, причиненного по вашей вине третьим лицам.

Оформить Зеленую карту можно на любой срок — от 15 суток до года. Для этого нужны следующие документы:

паспорт;

идентификационный номер налогоплательщика;

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто.

Стоимость оформления полиса зависит от типа транспортного средства, срока и страховой компании. Например, Зеленая карта на 15 суток для поездки в Европу стоит в среднем:

для мотоциклов и мотороллеров — от 800 грн;

для легковых автомобилей — от 1 000 грн;

для грузовых автомобилей — от 2 300 грн;

для автобусов — от 5 300 грн;

для прицепов и полуприцепов — от 300 грн.

Важно отметить, что наличие Зеленой карты могут проверять не только на границе, но и работники полиции в любой стране. Поэтому важно, чтобы полис был действительным все время пребывания за пределами Украины.

Ранее мы писали, что украинским водителям стоит быть внимательными перед поездкой в Молдову. С конца 2024 года страна изменила правила въезда для автотранспорта. Теперь обязательным стал новый документ, без которого автомобиль не пропустят через границу.

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