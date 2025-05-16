Правила пересечения границы — что запрещено ввозить на территорию Украины в 2025

Проверка багажа на таможне. Фото: УНИАН

При пересечении украинской границы граждане проходят таможенный контроль, в рамках которого инспекторы тщательно проверяют багаж. Поэтому, чтобы избежать лишних проблем, важно знать, какие вещи в 2025 году категорически запрещено ввозить в Украину.

О том, с какими предметами или продуктами вас не пропустят украинские пограничники, отмечается на сайте Таможенной службы Украины.

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Что категорически запрещено ввозить в Украину в 2025 году

К категории запрещенных относятся товары, ввоз или вывоз которых через таможенную границу Украины запрещен на основании действующего законодательства или международных соглашений. В 2025 году это касается:

продукции порнографического характера;

наркотиков, психотропных веществ и их аналогов;

всех видов военного оружия и соответствующих боеприпасов;

ядовитых, взрывчатых, радиоактивных и других опасных химических веществ;

товаров, ввоз которых нарушает права интеллектуальной собственности;

материалов, подрывающих суверенитет, независимость или территориальную целостность Украины.

Также в 2025 году под запретом любая полиграфическая и другая продукция, включая фильмы, видео, фотографии, аудиозаписи, клише, рукописи, которые содержат призывы к войне, расовой ненависти, дискриминации или геноциду.

Запреты в отношении алкоголя и табачных изделий в 2025 году

Если вы, возвращаясь домой, планируете прихватить презент своим родственникам или друзьям из дьюти-фри, стоит сначала ознакомиться с актуальными ограничениями на ввоз спиртного и табакосодержащей продукции.

Согласно статье 376 "Таможенного кодекса Украины", в 2025 году граждане, которым исполнилось 18 лет, имеют право беспошлинно и без письменного декларирования перевозить в ручной клади или багаже на одного человека такие объемы:

до 5 литров пива, 2 литра винной продукции и 1 литр крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 22%);

до 200 сигарет, или 50 сигар, или до 250 граммов табака, или же комбинированное количество этих изделий, не превышающее 250 граммов в целом.

Однако, если гражданин находился за пределами Украины менее 24 часов, то соответствующая продукция, независимо от ее количества, подлежит налогообложению и не освобождается от таможенных платежей. Кроме того, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещено ввозить на территорию Украины алкогольные напитки и табачные изделия.

Ранее мы писали, что правила въезда в страны ЕС изменятся. Украинцам нужно будет пройти предварительную авторизацию и оплатить 7 евро сбора. Однако запуск новой системы отложили, хотя старт планировали весной.

Также мы рассказывали, что планируя путешествие за границу, стоит позаботиться о медицинской страховке. Она обязательна для многих стран и обеспечит помощь в случае непредвиденных ситуаций без больших затрат.