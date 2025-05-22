Аналог супермаркетів АТБ — де поляки купують продукти за найнижчими цінами

Найдешевші продукти в Польщі — в якому супермаркеті низькі ціни
В Польщі однією з найбільш популярних мереж супермаркетів є Biedronka. Люблять її за лояльні ціни та якісні товари. Проте виникає питання, куди ходять місцеві за найдешевшими продуктами? В Україні репутацію супермаркету з низькими цінами має АТБ. Не виключено, що в сусідній країні існує власний аналог такого магазину.
Сайт Новини.LIVE розповідає, яка мережа супермаркетів у Польщі може похизуватися найнижчими цінами на продукти.
Де купити найдешевші продукти в Польщі
Якщо українці хочуть зекономити на продуктовому шопінгу, вони йдуть в АТБ. А куди навідуються поляки для зменшення фінансового навантаження на гаманець? Згідно з дослідженням компанії ASM Sales Force Agency, станом на жовтень 2024 року середня вартість кошика з найпопулярнішими повсякденними продуктами становила 288,99 злотих (3 197 грн станом на травень 2025-го).
Вісім мереж продемонстрували зниження цін, а п’ять — збільшення. У семи перевірених супермаркетах середня вартість продуктового кошика перевищувала психологічну позначку 300 злотих. Лідером за найнижчими цінами в Польщі стала німецька мережа Lidl, компанію їй у першій трійці склали Biedronka та Auchan.
Загалом результати жовтневого моніторингу такі:
- Lidl — 230,09 злотих;
- Biedronka — 231,28 злотих;
- Auchan — 236,43 злотих;
- Selgros (C&C) — 283,13 злотих;
- Makro (C&C) — 288,47 злотих;
- E.Leclerc — 290 злотих;
- ALDI — 303,48 злотих;
- Carrefour — 311,84 злотих;
- Intermarche — 312,23 злотих;
- Kaufland — 312,97 злотих;
- Polomarket — 315,12 злотих;
- Dino — 318,07 злотих;
- Netto — 323,72 злотих.
В дослідженні фігурували товари повсякденного вжитку, зокрема м’ясо, риба, заморожені продукти, молоко, напої, солодощі тощо. Водночас найбільше продуктів за мінімальними цінами продавали в Biedronka — 25 із 40 представлених. Наступний у рейтингу — Auchan (7 позицій), а Lidl на третьому місці (3 товари).
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українців у Польщі чекає багато нововведень з 1 червня 2025 року. Нашим громадянам слід приготуватися до змін у призначенні фінансової допомоги, працевлаштуванні, вступі до університету тощо.
Також ми писали, чому українцям не завжди вигідно купувати продукти харчування в Duty Free. По-перше, ціни не обов’язково менші, ніж у супермаркетах по місту. По-друге, не всі придбані товари вдасться перевезти через державний кордон.
Читайте Новини.LIVE!