Аналог супермаркетів АТБ — де поляки купують продукти за найнижчими цінами

Товари в супермаркеті. Фото: Google Maps

В Польщі однією з найбільш популярних мереж супермаркетів є Biedronka. Люблять її за лояльні ціни та якісні товари. Проте виникає питання, куди ходять місцеві за найдешевшими продуктами? В Україні репутацію супермаркету з низькими цінами має АТБ. Не виключено, що в сусідній країні існує власний аналог такого магазину.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка мережа супермаркетів у Польщі може похизуватися найнижчими цінами на продукти.

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Якщо українці хочуть зекономити на продуктовому шопінгу, вони йдуть в АТБ. А куди навідуються поляки для зменшення фінансового навантаження на гаманець? Згідно з дослідженням компанії ASM Sales Force Agency, станом на жовтень 2024 року середня вартість кошика з найпопулярнішими повсякденними продуктами становила 288,99 злотих (3 197 грн станом на травень 2025-го).

Вісім мереж продемонстрували зниження цін, а п’ять — збільшення. У семи перевірених супермаркетах середня вартість продуктового кошика перевищувала психологічну позначку 300 злотих. Лідером за найнижчими цінами в Польщі стала німецька мережа Lidl, компанію їй у першій трійці склали Biedronka та Auchan.

Рейтинг польських супермаркетів за вартістю продуктового кошика. Фото: ASM SFA

Загалом результати жовтневого моніторингу такі:

Lidl — 230,09 злотих;

Biedronka — 231,28 злотих;

Auchan — 236,43 злотих;

Selgros (C&C) — 283,13 злотих;

Makro (C&C) — 288,47 злотих;

E.Leclerc — 290 злотих;

ALDI — 303,48 злотих;

Carrefour — 311,84 злотих;

Intermarche — 312,23 злотих;

Kaufland — 312,97 злотих;

Polomarket — 315,12 злотих;

Dino — 318,07 злотих;

Netto — 323,72 злотих.

В дослідженні фігурували товари повсякденного вжитку, зокрема м’ясо, риба, заморожені продукти, молоко, напої, солодощі тощо. Водночас найбільше продуктів за мінімальними цінами продавали в Biedronka — 25 із 40 представлених. Наступний у рейтингу — Auchan (7 позицій), а Lidl на третьому місці (3 товари).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців у Польщі чекає багато нововведень з 1 червня 2025 року. Нашим громадянам слід приготуватися до змін у призначенні фінансової допомоги, працевлаштуванні, вступі до університету тощо.

Також ми писали, чому українцям не завжди вигідно купувати продукти харчування в Duty Free. По-перше, ціни не обов’язково менші, ніж у супермаркетах по місту. По-друге, не всі придбані товари вдасться перевезти через державний кордон.