Аналог супермаркетов АТБ — где поляки покупают продукты по самым низким ценам

Товары в супермаркете. Фото: Google Maps

В Польше одной из самых популярных сетей супермаркетов является Biedronka. Любят ее за лояльные цены и качественные товары. Однако возникает вопрос, куда ходят местные за самыми дешевыми продуктами? В Украине репутацию супермаркета с низкими ценами имеет АТБ. Не исключено, что в соседней стране существует собственный аналог такого магазина.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая сеть супермаркетов в Польше может похвастаться самыми низкими ценами на продукты.

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Если украинцы хотят сэкономить на продуктовом шопинге, они идут в АТБ. А куда наведываются поляки для уменьшения финансовой нагрузки на кошелек? Согласно исследованию компании ASM Sales Force Agency, по состоянию на октябрь 2024 года средняя стоимость корзины с самыми популярными повседневными продуктами составляла 288,99 злотых (3 197 грн по состоянию на май 2025-го).

Восемь сетей продемонстрировали снижение цен, а пять — увеличение. В семи проверенных супермаркетах средняя стоимость продуктовой корзины превышала психологическую отметку 300 злотых. Лидером по самым низким ценам в Польше стала немецкая сеть Lidl, компанию ей в первой тройке составили Biedronka и Auchan.

Рейтинг польских супермаркетов по стоимости продуктовой корзины. Фото: ASM SFA

В целом результаты октябрьского мониторинга такие:

Lidl — 230,09 злотых;

Biedronka — 231,28 злотых;

Auchan — 236,43 злотых;

Selgros (C&C) — 283,13 злотых;

Makro (C&C) — 288,47 злотых;

E.Leclerc — 290 злотых;

ALDI — 303,48 злотых;

Carrefour — 311,84 злотых;

Intermarche — 312,23 злотых;

Kaufland — 312,97 злотых;

Polomarket — 315,12 злотых;

Dino — 318,07 злотых;

Netto — 323,72 злотых.

В исследовании фигурировали товары повседневного потребления, в частности мясо, рыба, замороженные продукты, молоко, напитки, сладости и тому подобное. Что интересно, больше всего продуктов по минимальным ценам продавали в Biedronka — 25 из 40 представленных. Следующий в рейтинге — Auchan (7 позиций), а Lidl на третьем месте (3 товара).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев в Польше ждет много нововведений с 1 июня 2025 года. Нашим гражданам следует приготовиться к изменениям в назначении финансовой помощи, трудоустройстве, поступлении в университет и др.

Также мы писали, почему украинцам не всегда выгодно покупать продукты питания в Duty Free. Во-первых, цены не обязательно меньше, чем в супермаркетах по городу. Во-вторых, не все приобретенные товары удастся перевезти через государственную границу.