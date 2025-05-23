Гиганты европейского ритейла — какие известные супермаркеты могли появиться в Украине

Семья в супермаркете. Фото: Pexels

Украинский рынок давно привлекает именитые зарубежные компании. Полномасштабная война понизила уровень заинтересованности брендов, но до 2022 года известные сети неоднократно разглашали намерение открыть свои заведения. Интересно узнать, какие супермаркеты хотели утвердиться в Украине, но так и не решились зайти на рынок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие иностранные сети супермаркетов могли появиться в Украине.

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Biedronka

Польская сеть насчитывала около 3 700 магазинов по состоянию на конец 2024 года. По информации издания inPoland, группа Jeronimo Martins (владеет Biedronka) пыталась поглотить одну из крупнейших сетей супермаркетов Украины — АТБ.

В интервью Forbes Ukraine один из совладельцев АТБ Виктор Карачун рассказал, что иностранные инвесторы хотели приобрести местный бренд за 4,5 млрд долларов, но сделка сорвалась, поскольку потенциальные покупатели продешевили. Руководство украинской сети данные не подтвердило, но и не опровергло.

Супермаркет Biedronka. Фото: Google Maps

Aldi

В 2021 году появилась информация, что немецкая компания ALDI Einkauf SE & Co. oHG зарегистрировала товарный знак в Украине. Он предусматривал деятельность в торговой сфере, а именно розничную продажу:

сельскохозяйственной продукции;

моющих средств;

орудия для чистки и уборки;

косметики;

предметов гигиены;

безрецептурных лекарственных средств;

пищевых добавок;

канцелярских товаров и офисных принадлежностей;

электрических аппаратов и аксессуаров.

Но с тех пор никаких сведений о выходе компании на украинский рынок не фиксировали. В целом Aldi — это известная во всем мире сеть дисконтных супермаркетов, она входит в десятку крупнейших.

Супермаркет Aldi. Фото: Google Maps

Lidl

Еще одна немецкая сеть, представленная во многих странах Европы и Соединенных Штатах Америки. Анонс потенциального появления на рынке состоялся в 2021 году, однако через несколько месяцев после начала полномасштабной войны стало известно об отложении экспансии на неопределенный срок.

Тогда Lidl называли главным конкурентом АТБ, поскольку супермаркеты имеют похожую бизнес-модель. Не исключено, что сети могли бы соревноваться за первенство в рейтинге магазинов с самыми низкими ценами. Сейчас под брендом Lidl насчитывают около 12 000 заведений.

Супермаркет Lidl. Фото: Google Maps

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы узнали об аналоге украинского АТБ в Польше. Одна из сетей супермаркетов может похвастаться низкими ценами. Базовый продуктовый набор стоил всего 230,09 злотых по состоянию на октябрь 2024 года.

Также мы писали, в чем феномен немецкой сети супермаркетов Lidl и почему европейцы настолько ее любят. Потребителям нравятся лояльные цены, качественные товары, свежие продукты, широкий ассортимент и чистота в помещениях.