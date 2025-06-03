Літні ціни на курячі яйця — що змінилося в АТБ і де знайти найдешевший продукт

Курячі яйця. Фото: ferma.shanychi/Instagram

Ціни в Україні не стоять на місці, вони коливаються через зміни інфляційних темпів. Курячі яйця — один із найбільш затребуваних продуктів на кухні — не можуть порадувати споживачів низькою вартістю. В деяких супермаркетах регулярно переписують цінники та встановлюють знижки, але кардинальних змін не передбачається.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах.

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Скільки коштують поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-73,53 грн станом на початок червня 2025 року. Такий рівень тримається упродовж кількох місяців, хоча експерти прогнозували, що після Великодня, коли попит і пропозиція стабілізуються, ціни підуть униз.

Споживачі можуть економити на продуктах харчування, обираючи поштучні яйця, а не фасовані. На жаль, не у всіх супермаркетах вдасться знайти товар у відкритому лотку. Наприклад, в інтернет-магазині Сільпо немає інформації про продаж. Ми перевірили кілька відомих українських мереж і дізналися, куди вигідніше навідатися за поштучними яйцями:

Варус — 3,99 грн/шт.;

Фора — 4,27 грн/шт.;

Новус — 4,35 грн/шт.;

МегаМаркет — 5,70 грн/шт.

Варто уточнити, що у Варусі продають яйця категорії С2, в інших супермаркетах — категорії С1. Також нефасований продукт можна знайти в АТБ, станом на 3 червня вартість перебуває на рівні 4,39 грн/шт. (у травні зберігалася ціна 4,49 грн/шт.).

Для порівняння, найдешевша упаковка в АТБ обійдеться споживачам у 58,40 грн, отже економія на десятку яєць сягає 14,50 грн. За ці гроші вдасться придбати ще 3 яйця додатково.

Вартість курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Нефасовані яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на яйця в Україні

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що з настанням теплої пори пропозиція яєць на ринку збільшиться, оскільки кури почнуть активніше нестися. Це стане передумовою зниження цін. Але невідомо, наскільки довго протримаються низькі показники, бо на них впливають також виробничі витрати й експортні можливості.

"Наразі причин, які б стимулювали ціни на яйця, немає. Надалі все залежатиме від кормової бази — вирощування зернових та олійних культур, погодних умов", — уточнив Гопка.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко підтвердив, що цьогорічне виробництво яєць не поступається обсягами аналогічного періоду 2024 року. Тобто за пропозицію хвилюватися не доводиться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на полуницю в Україні виросли порівняно з аналогічним періодом 2024 року. На вартості ягоди позначилося дорожчання логістики, добрив, електроенергії тощо. Плюс негативно вплинули травневі заморозки, через які врожай пізно достиг.

Також ми писали, що в Сільпо встановили великі знижки на безліч популярних товарів. Споживачі можуть зекономити, купуючи цукерки, алкогольні напої, морозиво, сир, ковбасні вироби, молоко та ін. Плюс трохи впали ціни на сезонні овочі/фрукти.