У Сільпо віддають продукти на 55% дешевше — на чому можна зекономити

Сільпо в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Великі мережі супермаркетів регулярно радують споживачів вигідними ціновими пропозиціями. В Сільпо запровадили знижки на затребувані продукти харчування, зокрема кисломолочний сир, вершкове масло, морозиво, цукерки, сардельки тощо. Українці можуть купити деякі товари вдвічі дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають в Сільпо за низькими цінами.

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Великі знижки в Сільпо

Дізнатися про актуальні акційні пропозиції можна на офіційному сайті мережі супермаркетів. Знижки представлені в різних категоріях товарів, вони діють як у фізичних магазинах, так онлайн. Якщо споживачам не вистачає часу особисто прийти в магазин, існує змога зробити замовлення з доставкою в інтернеті.

Знижені ціни на продукти харчування — не ознака поганої якості чи завершення терміну придатності. Часто супермаркети встановлюють знижки, аби звільнити полиці для нових товарних поставок, стимулювати продажі, заохотити відвідувачів до масових закупівель.

Станом на 30 травня українці можуть придбати такі продукти в Сільпо з великою вигодою:

цукерки — 99,99 грн замість 224 грн (-55%);

віскі — 399 грн замість 819 грн (-51%);

круасани — 154,90 грн замість 299 грн (-48%);

морозиво пломбір 13% — 219 грн замість 399 грн (-45%);

сир кисломолочний 5% — 53,99 грн замість 95,99 грн (-44%);

хамон — 429 грн замість 769 грн (-44%);

сардельки — 64,99 грн замість 109 грн (-40%);

молоко ультрапастеризоване 2,5% — 35,99 грн замість 58,99 грн (-39%);

форель, стейк охолоджений — 44,28 грн замість 70,29 грн (-37%);

чипси зі смаком паприки — 39,99 грн замість 58,49 грн (-32%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Непогані знижки встановили на овочі та фрукти. Томати черрі продають на 30% дешевше — за 67,54 грн замість 96,49 грн (250 г), яблука коштують 6,88 грн замість 8 грн (100 г). На звичайні помідори діє знижка 13% — 8,61 грн замість 9,90 грн (100 г). 10% вдасться зекономити на абрикосах, дині, кавуні, баклажанах, ківі, нектаринах і спаржі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році зафіксували рекордну вартість черешні. Дорожчання популярного сезонного продукту обумовлене погодними факторами: травень був холодний, що призвело до замерзання цвіту і затримки достигання ягід на кілька тижнів.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в різних супермаркетах України. Ми знайшли бюджетний нефасований продукт, завдяки якому споживачі можуть економити. Найнижчі ціни станом на кінець травня зафіксували у Варусі.