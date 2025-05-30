В Сільпо отдают продукты на 55% дешевле — на чем можно сэкономить

Сільпо в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Крупные сети супермаркетов регулярно радуют потребителей выгодными ценовыми предложениями. В Сільпо ввели скидки на востребованные продукты питания, в частности сыр, сливочное масло, мороженое, конфеты, сардельки и тому подобное. Украинцы могут купить некоторые товары вдвое дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в Сільпо по низким ценам.

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Большие скидки в Сильпо

Узнать об актуальных акционных предложениях можно на официальном сайте сети супермаркетов. Скидки представлены в разных категориях товаров, они действуют как в физических магазинах, так онлайн. Если потребителям не хватает времени лично прийти в магазин, существует возможность сделать заказ с доставкой в интернете.

Сниженные цены на продукты питания — не признак плохого качества или завершения срока годности. Часто супермаркеты устанавливают скидки, дабы освободить полки для новых товарных поставок, стимулировать продажи, поощрить посетителей к массовым закупкам.

По состоянию на 30 мая украинцы могут приобрести такие продукты в Сільпо с большой выгодой:

конфеты — 99,99 грн вместо 224 грн (-55%);

виски — 399 грн вместо 819 грн (-51%);

круассаны — 154,90 грн вместо 299 грн (-48%);

мороженое пломбир 13% -- 219 грн вместо 399 грн (-45%);

творог кисломолочный 5% — 53,99 грн вместо 95,99 грн (-44%);

хамон — 429 грн вместо 769 грн (-44%);

сардельки — 64,99 грн вместо 109 грн (-40%);

молоко ультрапастеризованное 2,5% — 35,99 грн вместо 58,99 грн (-39%);

форель, стейк охлажденный — 44,28 грн вместо 70,29 грн (-37%);

чипсы со вкусом паприки — 39,99 грн вместо 58,49 грн (-32%).

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Неплохие скидки установили на овощи и фрукты. Томаты черри продают на 30% дешевле — за 67,54 грн вместо 96,49 грн (250 г), яблоки стоят 6,88 грн вместо 8 грн (100 г). На обычные помидоры действует скидка 13% — 8,61 грн вместо 9,90 грн (100 г). 10% удастся сэкономить на абрикосах, дыне, арбузе, баклажанах, киви, нектаринах и спарже.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году зафиксировали рекордную стоимость черешни. Подорожание популярного сезонного продукта обусловлено погодными факторами: май был холодный, что привело к замерзанию цветения и задержке созревания ягод на несколько недель.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в разных супермаркетах Украины. Мы нашли бюджетный нефасованный продукт, благодаря которому потребители могут экономить. Самые низкие цены по состоянию на конец мая зафиксировали в Варусе.