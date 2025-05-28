Ціни на яйця вчинили ажіотаж — що відбувається в супермаркетах (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці перебувають в очікуванні повернення на полиці супермаркетів бюджетних курячих яєць. Влітку має збільшитися пропозиція, що позитивно вплине на ціну, а нині споживачі можуть економити за допомогою поштучного продукту. Ми дізналися, де продають найдешевші нефасовані яйця станом на кінець травня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в Україні.

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Де найдешевші яйця

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість упаковки курячих яєць першої категорії перебуває в діапазоні 67,90-73,53 грн. Для економії коштів українцям варто надавати перевагу поштучним яйцям, оскільки не доведеться переплачувати за картон і бренд. Ми перевірили цінові пропозиції в різних популярних супермаркетах і знайшли найбільш вигідний варіант наприкінці травня.

У Варусі продають нефасований продукт по 3,99 грн/шт. Виходить, десяток коштує 39,99 грн, що набагато менше середньої вартості по Україні. Для порівняння, найдешевша упаковка яєць другої категорії у Варусі обійдеться у 54,90 грн. Покупцям вдасться заощадити майже 15 грн і придбати за них ще три яйця.

Вартість яєць у Варусі. Фото: скриншот

Вартість яєць у супермаркетах

Ми відвідали АТБ і дізналися, скільки коштує затребуваний продукт. За одне яйце першої категорії доведеться віддати 4,49 грн, а десяток обійдеться у 44,90 грн. На офіційному сайті мережі супермаркетів вказали ціну бюджетної упаковки — 63,40 грн. Економія сягає 18,50 грн — це додаткові чотири яйця у відкритому лотку.

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В Ашані вигода менша: поштучні яйця продають за 4,49 грн, а найдешевша упаковка коштує 58,50 грн. У Форі можна придбати одне яйце за 4,43 грн, водночас упаковка зменшить банківський рахунок на 58,90 грн. Очевидна різниця у витратах повинна мотивувати українців зупиняти вибір саме на поштучному товарі.

Курячі яйця в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми знайшли яйця в супермаркеті за 104 грн. Стільки коштує упаковка від торгової марки "Шаничі". Продукт категорії С0 виготовляють на родинній фермі, що робить його дорожчим за середній сегмент по Україні.

Також ми писали, що відбувається з цінами на молоду картоплю в супермаркетах. Вартість за 1 кілограм перебуває в діапазоні 69,90-89,99 грн. Експерти прогнозують здешевлення у червні, оскільки на прилавках побільшає місцевої пропозиції.