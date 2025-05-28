Цены на яйца спровоцировали ажиотаж — что происходит в супермаркетах (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы находятся в ожидании возвращения на полки супермаркетов бюджетных куриных яиц. Летом должно увеличиться предложение, что положительно повлияет на цену, а сейчас потребители могут экономить с помощью поштучного продукта. Мы узнали, где продают самые дешевые нефасованные яйца по состоянию на конец мая 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в Украине.

Реклама

Читайте также:

Где самые дешевые яйца

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц первой категории находится в диапазоне 67,90-73,53 грн. Для экономии средств украинцам стоит отдавать предпочтение поштучным яйцам, поскольку не придется переплачивать за картон и бренд. Мы проверили ценовые предложения в разных популярных супермаркетах и нашли наиболее выгодный вариант в конце мая.

В Варусе продают нефасованный продукт по 3,99 грн/шт. Получается, десяток стоит 39,99 грн, что намного меньше средней стоимости по Украине. Для сравнения, самая дешевая упаковка яиц второй категории в Варусе обойдется в 54,90 грн. Покупателям удастся сэкономить почти 15 грн и приобрести за них еще три яйца.

Стоимость яиц в Варусе. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах

Мы посетили АТБ и узнали, сколько стоит востребованный продукт. За одно яйцо первой категории придется отдать 4,49 грн, а десяток обойдется в 44,90 грн. На официальном сайте сети супермаркетов указали цену бюджетной упаковки — 63,40 грн. Экономия достигает 18,50 грн — это дополнительные четыре яйца в открытом лотке.

Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В Ашане выгода меньше: поштучные яйца продают за 4,49 грн, а самая дешевая упаковка стоит 58,50 грн. В Форе можно приобрести одно яйцо за 4,43 грн, упаковка уменьшит банковский счет на 58,90 грн. Очевидная разница в расходах должна мотивировать украинцев останавливать выбор именно на поштучном товаре.

Куриные яйца в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы нашли яйца в супермаркете за 104 грн. Столько стоит упаковка от торговой марки "Шаничи". Продукт категории С0 изготавливают на семейной ферме, что делает его дороже среднего сегмента по Украине.

Также мы писали, что происходит с ценами на молодой картофель в супермаркетах. Стоимость за 1 килограмм находится в диапазоне 69,90-89,99 грн. Эксперты прогнозируют удешевление в июне, поскольку на прилавках станет больше местного предложения.