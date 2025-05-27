Ціни на яйця неможливо передбачити — в якому супермаркеті найдешевше

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

Знайти бюджетні курячі яйця в супермаркеті — цілий квест для українців, адже ціни регулярно коливаються. Деякі мережі встановлюють знижки на затребуваний товар, а десь вартість стабільно тримається на високому рівні. Постає питання, куди піти за дешевими яйцями і скільки доведеться віддати за десяток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому супермаркеті споживачам шукати бюджетні яйця.

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Скільки коштує десяток яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 67,90-73,53 грн. Набагато дешевше обійдеться поштучний продукт: яйця у відкритому лотку коштують менше, ніж упаковані, оскільки не потрібно доплачувати за картон і торгову марку.

Ми порівняли ціни в різних популярних супермаркетах України та дізналися, яку найменшу суму доведеться віддати споживачам за десяток фасованих курячих яєць. Ось такий результат отримали станом на 27 травня 2025 року:

Варус — від 54,90 грн;

Сільпо — від 56,99 грн;

АТБ — від 58,40 грн;

Фора — від 58,90 грн;

Новус — від 61,99 грн;

Метро — від 67,50 грн;

МегаМаркет — від 78,20 грн.

В рейтингу супермаркетів із найдешевшою упаковкою курячих яєць лідирує Варус. Що цікаво, там продають навіть поштучний продукт, з яким можна зекономити понад 10 грн: яйця категорії С2 коштують 3,99 грн/шт., отже десяток обійдеться у 39,99 грн. За товар першої категорії потрібно віддати 5,09 грн/шт.

Вартість курячих яєць у Варусі. Фото: скриншот

Які яйця найдорожчі в Україні

Ми знайшли упаковку курячих яєць за 104 грн. Виходить, одна штука обійдеться споживачам у понад 10 грн. Стільки коштує фермерський продукт "Шаничі", який поставляють з невеликого села в Сумській області. Ціна аргументована локальним виробництвом, а не масовим. Очевидно, утримання ферми обходиться недешево.

Упаковка за 104 грн включає 10 яєць категорії С0. Вони характеризуються вагою понад 65 г/шт. і чудово підходять для випічки, солоних страв тощо. В асортименті торгової марки також є продукт категорії СВ із вагою до 75 г/шт.

Нагадаємо, кілька відомих європейських мереж супермаркетів планували зайти на український ринок, але так цього і не зробили. У великих містах могли з’явитися магазини Biedronka, Aldi та Lidl. Компанії перенесли плани на невизначений термін чи повністю їх скасували.

Також ми писали, що відбувається з цінами на молоду картоплю в Україні. Супермаркети продають овочі за 70-90 грн/кг у середньому. Експерти прогнозують зниження цін вже в червні з огляду на зростання внутрішньої пропозиції.