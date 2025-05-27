Цены на яйца невозможно предсказать — в каком супермаркете дешевле всего

Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

Найти бюджетные куриные яйца в супермаркете — целый квест для украинцев, ведь цены регулярно колеблются. Некоторые сети устанавливают скидки на востребованный товар, а где-то стоимость стабильно держится на высоком уровне. Возникает вопрос, куда пойти за дешевыми яйцами и сколько придется отдать за десяток.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каком супермаркете потребителям искать бюджетные яйца.

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Сколько стоит десяток яиц

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 67,90-73,53 грн. Гораздо дешевле обойдется поштучный продукт: яйца в открытом лотке стоят меньше, чем упакованные, поскольку не нужно доплачивать за картон и торговую марку.

Мы сравнили цены в разных популярных супермаркетах Украины и узнали, какую наименьшую сумму придется отдать потребителям за десяток фасованных куриных яиц. Вот такой результат получили по состоянию на 27 мая 2025 года:

Варус — от 54,90 грн;

Сільпо — от 56,99 грн;

АТБ — от 58,40 грн;

Фора — от 58,90 грн;

Новус — от 61,99 грн;

Метро — от 67,50 грн;

МегаМаркет — от 78,20 грн.

В рейтинге супермаркетов с самой дешевой упаковкой куриных яиц лидирует Варус. Что интересно, там продают даже поштучный продукт, с которым можно сэкономить более 10 грн: яйца категории С2 стоят 3,99 грн/шт., следовательно десяток обойдется в 39,99 грн. За товар первой категории нужно отдать 5,09 грн/шт.

Стоимость куриных яиц в Варусе. Фото: скриншот

Какие яйца самые дорогие в Украине

Мы нашли упаковку куриных яиц за 104 грн. Получается, одна штука обойдется потребителям более чем в 10 грн. Столько стоит фермерский продукт "Шаничи", который поставляют из небольшого села в Сумской области. Цена аргументирована локальным производством, а не массовым. Очевидно, содержание фермы обходится недешево.

Упаковка за 104 грн включает 10 яиц категории С0. Они характеризуются весом более 65 г/шт. и прекрасно подходят для выпечки, соленых блюд и тому подобное. В ассортименте торговой марки также есть продукт категории СВ с весом до 75 г/шт.

Напомним, несколько известных европейских сетей супермаркетов планировали зайти на украинский рынок, но так этого и не сделали. В крупных городах могли появиться магазины Biedronka, Aldi и Lidl. Компании перенесли планы на неопределенный срок или полностью их отменили.

Также мы писали, что происходит с ценами на молодой картофель в Украине. Супермаркеты продают овощи по 70-90 грн/кг в среднем. Эксперты прогнозируют снижение цен уже в июне ввиду роста внутреннего предложения.