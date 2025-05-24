Рекордні ціни на яйця — який фермерський продукт коштує понад 100 грн

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Продукти харчування в Україні планомірно дорожчають через темпи інфляції. Ціни на курячі яйця також не стоять на місці, що змушує споживачів шукати бюджетні варіанти в супермаркетах, слідкувати за знижками і чекати акційних пропозицій. Постає питання, який продукт із цієї товарної категорії найдорожчий та скільки коштує десяток таких яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки українцям потрібно заплатити за найдорожчі яйця у травні 2025 року.

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Найдорожчі яйця в Україні

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 коливається в діапазоні 67,90-73,53 грн станом на кінець травня 2025 року. Завдяки поштучному товару споживачі можуть економити: у Варусі одне яйце категорії С2 продають за 3,99 грн, отже десяток коштує всього 39,99 грн.

Ми перевірили ціни в багатьох популярних супермаркетах і знайшли найдорожчий продукт. Майже рекордна вартість — 104 грн за упаковку з 10 штук курячих яєць категорії С0 — характерна для торгової марки "Шаничі". Що цікаво, в деяких магазинах товар коштує більше, до 127 грн за упаковку. Тож у Сільпо доступна доволі бюджетна пропозиція.

Вартість упаковки яєць в Сільпо. Фото: скриншот

Виникає питання, що особливого в таких яйцях і чому одну штуку продають за понад 10 грн? Як стало відомо з інформації на офіційному сайті торгової марки, бренд поставляє на прилавки супермаркетів фермерський продукт. Родинний бізнес розташується в селі Вільшана (Сумська область), а виробництво невелике, якщо порівнювати з птахофабриками.

Категорія С0 — це добірні курячі яйця, які характеризуються середніми розмірами (понад 65 г) та ідеально підходять для випічки, приготування солоних страв тощо. В асортименті ферми також є продукт категорії СВ із вагою до 75 г/шт.

Власники бізнесу уточнили на сайті, що процес виробництва ретельно контролюється, аби не допустити потрапляння в магазини неякісного товару.

Курячі яйця торгової марки "Шаничі". Фото: ferma.shanychi/Instagram

Нагадаємо, в Сільпо запровадили великі знижки на затребувані продукти харчування. Українцям віддають сьомгу, вершкове масло, алкогольні напої, печиво, молоко, каву тощо на 40-45% дешевше. Варто поспішити в супермаркет, поки акційна пропозиція не завершилася.

Також ми писали, який аналог українського АТБ існує в Польщі. Низькими цінами на товари може похвалитися німецька мережа Lidl. До повномасштабної війни компанія навіть хотіла відкрити в Україні кілька магазинів, які могли би конкурувати з АТБ.