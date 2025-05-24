Рекордные цены на яйца — какой фермерский продукт стоит более 100 грн

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Продукты питания в Украине планомерно дорожают из-за темпов инфляции. Цены на куриные яйца тоже не стоят на месте, что заставляет потребителей искать бюджетные варианты в супермаркетах, следить за скидками и ждать акционных предложений. Возникает вопрос, какой продукт из этой товарной категории самый дорогой и сколько стоит десяток таких яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько украинцам нужно заплатить за самые дорогие яйца в мае 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Самые дорогие яйца в Украине

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 67,90-73,53 грн по состоянию на конец мая 2025 года. Благодаря поштучному товару потребители могут экономить: в Варусе одно яйцо категории С2 продают за 3,99 грн, следовательно десяток стоит всего 39,99 грн.

Мы проверили цены во многих популярных супермаркетах и нашли самый дорогой продукт. Почти рекордная стоимость — 104 грн за упаковку из 10 штук куриных яиц категории С0 — характерна для торговой марки "Шаничи". Что интересно, в некоторых магазинах товар стоит больше, до 127 грн за упаковку. Поэтому в Сільпо доступно довольно бюджетное предложение.

Стоимость упаковки яиц в Сільпо. Фото: скриншот

Возникает вопрос, что особенного в таких яйцах и почему одну штуку продают за более 10 грн? Как стало известно из информации на официальном сайте торговой марки, бренд поставляет на прилавки супермаркетов фермерский продукт. Семейный бизнес расположился в селе Вильшана (Сумская область), а производство небольшое, если сравнивать с птицефабриками.

Категория С0 — это отборные куриные яйца, которые характеризуются средними размерами (более 65 г) и идеально подходят для выпечки, приготовления соленых блюд и тому подобное. В ассортименте фермы также есть продукт категории СВ с весом до 75 г/шт.

Владельцы бизнеса уточнили на сайте, что процесс производства тщательно контролируется, дабы не допустить попадания в магазины некачественного товара.

Куриные яйца торговой марки "Шаничи". Фото: ferma.shanychi/Instagram

Напомним, в Сільпо ввели большие скидки на востребованные продукты питания. Украинцам отдают семгу, сливочное масло, алкогольные напитки, печенье, молоко, кофе и т.д. на 40-45% дешевле. Стоит поспешить в супермаркет, пока акционное предложение не завершилось.

Также мы писали, какой аналог украинского АТБ существует в Польше. Низкими ценами на товары может похвастаться немецкая сеть Lidl. До полномасштабной войны компания даже хотела открыть в Украине несколько магазинов, которые могли бы конкурировать с АТБ.