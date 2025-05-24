Знижки в Сільпо спровокували ажіотаж — які популярні продукти віддають дешевше

Сільпо в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Великі мережі супермаркетів в Україні регулярно встановлюють низькі ціни на продукти, аби стимулювати продажі. В Сільпо діють знижки до 45%, завдяки чому споживачі можуть економити на улюблених товарах. Але пропозиція тимчасова, тож покупцям необхідно поспішити, поки вигода не зникла.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають у Сільпо набагато дешевше.

Реклама

Читайте також:

Великі знижки у Сільпо

Мережа приготувала для відвідувачів фізичних супермаркетів і сайту безліч вигідних акційних пропозицій в різних категоріях. Якщо немає настрою ходити за покупками, можна скористатися мобільним застосунком і замовити товари онлайн. Це зекономить не тільки ваші гроші, але й час.

Знижки до 45% діють на широкий асортимент продуктів харчування, зокрема рибу, каву, вершкове масло, солодощі тощо. Станом на 24 травня 2025 року відвідувачі Сільпо можуть купити такі товари за зниженими цінами:

фісташки смажені солоні — 199 грн замість 359 грн (-45%);

пиво світле — 21,99 грн замість 39,89 грн (-45%);

сьомга слабосолена — 159 грн замість 269 грн (-41%);

сир 45% — 64,99 грн замість 109 грн (-40%);

віскі — 499 грн замість 819 грн (-39%);

масло вершкове 82% — 129,90 грн замість 209 грн (-38%);

печиво зі смаком апельсину — 49,99 грн замість 79,99 грн (-38%);

молоко 2,5% — 35,99 грн замість 56,99 грн (-37%);

вершки ультрапастеризовані 15% — 87,90 грн замість 134 грн (-34%);

кава мелена — 199 грн замість 289 грн (-31%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Також у Сільпо діють знижки на овочі/фрукти. Томати черрі можна купити за 125,61 грн замість 159 грн (500 г), морква з гичкою коштує 6,02 грн замість 7 грн (100 г), цукіні віддають за 10,35 грн замість 11,90 грн (100 г). Знижку 10% встановили на фасовану редиску, білий виноград, грушу, чорну сливу, лохину, часник, помаранчевий перець, імбир і гранаділлу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі великі європейські мережі супермаркетів мали намір зайти на український ринок, але так і не наважилися на експансію. У великих містах могли з’явитися магазини Biedronka, Aldi та Lidl. Відкриття відклали на невизначений термін або взагалі скасували.

Також ми писали, де українці можуть купити курячі яйця по 3,99 грн за штуку. Низькі ціни на затребуваний продукт встановили у Варусі. На десятку яєць вдасться заощадити до 15 грн, якщо придбати не упаковку, а поштучний товар.