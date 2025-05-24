Скидки в Сільпо спровоцировали ажиотаж — какие популярные продукты отдают дешевле

Сільпо в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Крупные сети супермаркетов в Украине регулярно устанавливают низкие цены на продукты, дабы стимулировать продажи. В Сільпо действуют скидки до 45%, благодаря чему потребители могут экономить на любимых товарах. Но предложение временное, поэтому покупателям необходимо поспешить, пока выгода не исчезла.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в Сільпо гораздо дешевле.

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Большие скидки в Сільпо

Сеть приготовила для посетителей физических супермаркетов и сайта множество выгодных акционных предложений в разных категориях. Если нет настроения ходить за покупками, можно воспользоваться мобильным приложением и заказать товары онлайн. Это сэкономит не только ваши деньги, но и время.

Скидки до 45% действуют на широкий ассортимент продуктов питания, в частности рыбу, кофе, сливочное масло, сладости и др. По состоянию на 24 мая 2025 года посетители Сільпо могут купить такие товары по сниженным ценам:

фисташки жареные соленые — 199 грн вместо 359 грн (-45%);

пиво светлое — 21,99 грн вместо 39,89 грн (-45%);

семга слабосоленая — 159 грн вместо 269 грн (-41%);

сыр 45% — 64,99 грн вместо 109 грн (-40%);

виски — 499 грн вместо 819 грн (-39%);

масло сливочное 82% — 129,90 грн вместо 209 грн (-38%);

печенье со вкусом апельсина — 49,99 грн вместо 79,99 грн (-38%);

молоко 2,5% — 35,99 грн вместо 56,99 грн (-37%);

сливки ультрапастеризованные 15% — 87,90 грн вместо 134 грн (-34%);

кофе молотый — 199 грн вместо 289 грн (-31%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Также в Сільпо действуют скидки на овощи/фрукты. Томаты черри можно купить за 125,61 грн вместо 159 грн (500 г), морковь с ботвой стоит 6,02 грн вместо 7 грн (100 г), цукини отдают за 10,35 грн вместо 11,90 грн (100 г). Скидку 10% установили на фасованную редиску, белый виноград, грушу, черную сливу, голубику, чеснок, оранжевый перец, имбирь и гранадиллу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые крупные европейские сети супермаркетов намеревались зайти на украинский рынок, но так и не решились на экспансию. В крупных городах могли появиться магазины Biedronka, Aldi и Lidl. Открытие отложили на неопределенный срок или вообще отменили.

Также мы писали, где украинцы могут купить куриные яйца по 3,99 грн за штуку. Низкие цены на востребованный продукт установили в Варусе. На десятке яиц удастся сэкономить до 15 грн, если приобрести не упаковку, а поштучный товар.