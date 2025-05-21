Ціни на яйця викликали ажіотаж — в якому супермаркеті продають по 3,99 грн

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети регулярно переписують ціни на яйця, слідуючи загальноекономічним тенденціям. Українці можуть економити на затребуваному продукті, обираючи поштучний товар замість фасованого. Ми дізналися, в якому магазині продають яйця по 3,99 грн за штуку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де шукати бюджетні курячі яйця у травні 2025 року.

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Недорогі яйця в супермаркеті

Ми перевірили ціни в кількох популярних мережах супермаркетів і знайшли бюджетний продукт. Згідно з даними Мінфіну, середня вартість упаковки станом на 20 травня перебуває на рівні 73,40 грн. Звісно, можна знайти дешевше завдяки акційним пропозиціям, які регулярно запроваджують у закладах.

Рекомендуємо звертати увагу на поштучні яйця, оскільки на них вдасться чимало заощадити. У Варусі продають одне яйце категорії С2 по 3,99 грн, тобто десяток обійдеться споживачам у 39,90 грн. Для порівняння, найдешевша торгова марка коштує 54,90 грн (10 штук). Економія становить 15 грн, за ці гроші вдасться придбати ще три яйця.

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: скриншот

Продукт категорії С0 дорожчий — 5,09 грн/шт. За найдешевшу упаковку яєць такої категорії у Варусі потрібно віддати 63,90 грн, тобто вигода присутня.

Чим відрізняються категорії яєць

В супермаркетах продають курячі яйця різної категорії, що може заплутати необізнаних покупців. Найперше, що кидається в очі, — це різниця у вартості, хоча букви і цифри біля назви мають власне розшифрування.

На полиці здебільшого викладають товар із позначкою С, що означає "столові яйця". Вони найкраще підходять для приготування страв. А цифри допомагають розрізнити яйця за розміром:

0 — вища категорія з вагою до 73 г;

1 — перша категорія з вагою до 63 г;

2 — друга категорія з вагою до 53 г.

У випадку з Варусом треба зауважити, що 3,99 грн/шт. — ціна яєць другої категорії, тобто вони мають масу трохи нижчу за середню. Аби смакувати добірним продуктом, доведеться заплатити більше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, поляки дуже люблять закуповуватися в Biedronka. Ця мережа супермаркетів має хорошу репутацію завдяки вигідним цінам, якісним товарам, привітному персоналу та наявності кас самообслуговування. Хоча клієнти часто скаржаться на великі черги.

Також ми писали, в якому супермаркеті дешевші продукти харчування — польському Lidl чи українському Сільпо. Ми порівняли ціни в обох закладах і вияснили, де вигідніше купувати овочі, курячі яйця та молочну продукцію.