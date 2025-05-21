Цены на яйца вызвали ажиотаж — в каком супермаркете продают по 3,99 грн

Цены спровоцировали ажиотаж — где купить яйца по 3,99 грн
Супермаркеты регулярно переписывают цены на яйца, следуя общеэкономическим тенденциям. Украинцы могут экономить на востребованном продукте, выбирая поштучный товар вместо фасованного. Мы узнали, в каком магазине продают яйца по 3,99 грн/шт.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где искать бюджетные куриные яйца в мае 2025 года.
Недорогие яйца в супермаркете
Мы проверили цены в нескольких популярных сетях супермаркетов и нашли бюджетный продукт. Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки по состоянию на 20 мая находится на уровне 73,40 грн. Конечно, можно найти дешевле благодаря акционным предложениям, которые регулярно вводят в заведениях.
Рекомендуем обращать внимание на поштучные яйца, поскольку на них удастся немало сэкономить. В Варусе продают одно яйцо категории С2 по 3,99 грн, то есть десяток обойдется потребителям в 39,90 грн. Для сравнения, самая дешевая торговая марка стоит 54,90 грн (10 штук). Экономия составляет 15 грн, за эти деньги удастся приобрести еще три яйца.
Продукт категории С0 дороже — 5,09 грн/шт. За самую дешевую упаковку яиц такой категории в Варусе нужно отдать 63,90 грн, то есть выгода присутствует.
Чем отличаются категории яиц
В супермаркетах продают куриные яйца разной категории, что может запутать неосведомленных покупателей. Первое, что бросается в глаза, — это разница в стоимости, хотя буквы и цифры возле названия имеют собственную расшифровку.
На полки в основном выкладывают товар с пометкой С, что означает "столовые яйца". Они лучше всего подходят для приготовления блюд. А цифры помогают различить яйца по размеру:
- 0 — высшая категория с весом до 73 г;
- 1 — первая категория с весом до 63 г;
- 2 — вторая категория с весом до 53 г.
В случае с Варусом отметим, что 3,99 грн/шт. — цена яиц второй категории, то есть они имеют массу чуть ниже средней. Дабы наслаждаться отборным продуктом, придется заплатить больше.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, поляки очень любят закупаться в Biedronka. Эта сеть супермаркетов имеет хорошую репутацию благодаря выгодным ценам, качественным товарам, приветливому персоналу и наличию касс самообслуживания. Хотя клиенты часто жалуются на большие очереди.
Также мы писали, в каком супермаркете дешевле продукты питания — польском Lidl или украинском Сильпо. Мы сравнили цены в обоих заведениях и выяснили, где выгоднее покупать овощи, куриные яйца и молочную продукцию.
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