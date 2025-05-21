Цены на яйца вызвали ажиотаж — в каком супермаркете продают по 3,99 грн

Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты регулярно переписывают цены на яйца, следуя общеэкономическим тенденциям. Украинцы могут экономить на востребованном продукте, выбирая поштучный товар вместо фасованного. Мы узнали, в каком магазине продают яйца по 3,99 грн/шт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где искать бюджетные куриные яйца в мае 2025 года.

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Недорогие яйца в супермаркете

Мы проверили цены в нескольких популярных сетях супермаркетов и нашли бюджетный продукт. Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки по состоянию на 20 мая находится на уровне 73,40 грн. Конечно, можно найти дешевле благодаря акционным предложениям, которые регулярно вводят в заведениях.

Рекомендуем обращать внимание на поштучные яйца, поскольку на них удастся немало сэкономить. В Варусе продают одно яйцо категории С2 по 3,99 грн, то есть десяток обойдется потребителям в 39,90 грн. Для сравнения, самая дешевая торговая марка стоит 54,90 грн (10 штук). Экономия составляет 15 грн, за эти деньги удастся приобрести еще три яйца.

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: скриншот

Продукт категории С0 дороже — 5,09 грн/шт. За самую дешевую упаковку яиц такой категории в Варусе нужно отдать 63,90 грн, то есть выгода присутствует.

Чем отличаются категории яиц

В супермаркетах продают куриные яйца разной категории, что может запутать неосведомленных покупателей. Первое, что бросается в глаза, — это разница в стоимости, хотя буквы и цифры возле названия имеют собственную расшифровку.

На полки в основном выкладывают товар с пометкой С, что означает "столовые яйца". Они лучше всего подходят для приготовления блюд. А цифры помогают различить яйца по размеру:

0 — высшая категория с весом до 73 г;

1 — первая категория с весом до 63 г;

2 — вторая категория с весом до 53 г.

В случае с Варусом отметим, что 3,99 грн/шт. — цена яиц второй категории, то есть они имеют массу чуть ниже средней. Дабы наслаждаться отборным продуктом, придется заплатить больше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, поляки очень любят закупаться в Biedronka. Эта сеть супермаркетов имеет хорошую репутацию благодаря выгодным ценам, качественным товарам, приветливому персоналу и наличию касс самообслуживания. Хотя клиенты часто жалуются на большие очереди.

Также мы писали, в каком супермаркете дешевле продукты питания — польском Lidl или украинском Сильпо. Мы сравнили цены в обоих заведениях и выяснили, где выгоднее покупать овощи, куриные яйца и молочную продукцию.