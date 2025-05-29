Черешня в цифрах — як змінювалися ціни протягом п'яти сезонів (інфографіка)

Ягоди черешні. Фото: Freepik

Щороку наприкінці травня українці уважно стежать за цінами на черешню — один з найочікуваніших фруктів сезону. Але кожного разу ціни змінюються, і часто — не в бік зниження. Тож в якісь періоди, як от цьогоріч, черешня ставала майже розкішшю.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштувала черешня в Україні на старті сезону протягом п'яти років.

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2021 рік

Наприкінці травня 2021-го середня ціна на черешню в Україні становила 180 грн/кг. При цьому вартість ягоди значно перевищувала показник попереднього року. Аграрії пояснювали, що на ціноутворення сильно вплинули дощі, які панували тоді в Україні.

Однак вже за місяць ціни на ягоду були в рази нижчими, а в липні 2021 року чимало мелітопольських фермерів навіть були змушені знищувати урожай черешні через слабкий попит.

2022 рік

Попри прогнози щодо захмарних цін на черешню у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україні, наприкінці травня 2022 року ягода коштувала не набагато дорожче ніж у попередньому сезоні — в середньому 190 грн/кг.

Цінники на черешню могли б бути набагато нижчими, але через війну ми втратили майже половину вітчизняного врожаю. Мелітополь — черешнева столиця України на той момент вже перебувала у тимчасовій окупації військ РФ. Аби покрити дефіцит, ягоду імпортували з Туреччини, Італії та Іспанії.

Вже у червні почали везти черешню із Буковини, Закарпаття, Вінницької та Одеської областей, тож ціни суттєво знизилися.

2023 рік

Українці у травні 2023-го зіштовхнулися із "космічними" цінами на черешню. Здебільшого ягоду завозили з Іспанії й в середньому вона коштувала 700 грн/кг, однак на столичних ринках ціни навіть перевалювали 1 000 грн за кілограм.

Річ у тім, що того року період запилення більшості кісточкових фруктів супроводжувався дощами та вітром. Саме в ту пору, коли черешні та інші фрукти починали формувати плоди у травні, погода в Україні була холодною та дощовою.

Проте вже в середині червня, коли на ринках з'явилася українська ягода, гуртова ціна на вищий ґатунок черешні становила 100-120 грн/кг.

2024 рік

Торік на початку сезону черешня коштувала в середньому 170 грн/кг. Перші партії переважно надходили із Закарпаття.

Сезон української черешні у 2024-му почався на три тижні раніше, чому посприяли погодні умови. Через це на ринку вже були присутніми чималі партії ягоди, що призвело до зниження цін у порівнянні з 2023 роком.

Що відбувається з цінами на черешню у 2025 році

Цьогоріч був зафіксований найвищий рівень цін на черешню за 10 останніх років. Така тенденція обумовлена заморозками під час цвітіння кісточкових і досить холодною погодою в травні, яка затримала достигання фруктів на три тижні.

За даними Укргідрометцентру, в другій декаді травня в країні переважала дуже холодна для цього періоду погода. Середня декадна температура повітря виявилася однією з найнижчих за останні 30 років.

Близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де, власне, й зосереджено виробництво ягоди. У центральних регіонах втрати були ще вищими, але площі вирощування черешні тут менші.

Лише тиждень тому, 20-21 травня, черешня була тільки імпортна, завозили її з Греції й продавали за цінами 1 500-1 200 грн/кг. Однак ближче до кінця місяця вартість ягід почала падати. Вже 26-27 травня черешню продавали в середньому по 900 грн/кг.

Ціни на черешню. Графіка: Новини.LIVE

Експерти прогнозують, що високі ціни на черешню можуть протриматись до появи великої кількості закарпатської ягоди. Після цього вона може коштувати орієнтовно 300, 200, 100 грн за кілограм, залежно від регіону.

Раніше ми писали, що через весняні заморозки українці витрачатимуть більше грошей на купівлю овочів, хліба та ягід у 2025 році.

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