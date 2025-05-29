Черешня в цифрах — как менялись цены в течение пяти сезонов (инфографика)

Ягоды черешни. Фото: Freepik

Каждый год в конце мая украинцы внимательно следят за ценами на черешню — один из самых ожидаемых фруктов сезона. Но каждый раз цены меняются, и часто — не в сторону снижения. Поэтому в какие-то периоды, как вот в этом году, черешня становилась почти роскошью.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоила черешня в Украине на старте сезона в течение пяти лет.

Реклама

Читайте также:

2021 год

В конце мая 2021-го средняя цена на черешню в Украине составляла 180 грн/кг. При этом стоимость ягоды значительно превышала показатель предыдущего года. Аграрии объясняли, что на ценообразование сильно повлияли дожди, которые царили тогда в Украине.

Однако уже через месяц цены на ягоду были в разы ниже, а в июле 2021 года многие мелитопольские фермеры даже были вынуждены уничтожать урожай черешни из-за слабого спроса.

2022 год

Несмотря на прогнозы относительно заоблачных цен на черешню в первый год полномасштабного вторжения России в Украину, в конце мая 2022 года ягода стоила не намного дороже чем в предыдущем сезоне — в среднем 190 грн/кг.

Ценники на черешню могли бы быть гораздо ниже, но из-за войны мы потеряли почти половину отечественного урожая. Мелитополь — черешневая столица Украины на тот момент уже находилась во временной оккупации войск РФ. Чтобы покрыть дефицит, ягоду импортировали из Турции, Италии и Испании.

Уже в июне начали везти черешню из Буковины, Закарпатья, Винницкой и Одесской областей, поэтому цены существенно снизились.

2023 год

Украинцы в мае 2023-го столкнулись с "космическими" ценами на черешню. В основном ягоду завозили из Испании и в среднем она стоила 700 грн/кг, однако на столичных рынках цены даже переваливали за 1 000 грн за килограмм.

Дело в том, что в том году период опыления большинства косточковых фруктов сопровождался дождями и ветром. Именно в ту пору, когда черешни и другие фрукты начинали формировать плоды в мае, погода в Украине была холодной и дождливой.

Однако уже в середине июня, когда на рынках появилась украинская ягода, оптовая цена на высший сорт черешни составляла 100-120 грн/кг.

2024 год

В прошлом году в начале сезона черешня стоила в среднем 170 грн/кг. Первые партии преимущественно поступали из Закарпатья.

Сезон украинской черешни в 2024-м начался на три недели раньше, чему поспособствовали погодные условия. Поэтому на рынке уже присутствовали немалые партии ягоды, что привело к снижению цен по сравнению с 2023 годом.

Что происходит с ценами на черешню в 2025 году

В этом году был зафиксирован самый высокий уровень цен на черешню за 10 последних лет. Такая тенденция обусловлена заморозками во время цветения косточковых и достаточно холодной погодой в мае, которая задержала созревание фруктов на три недели.

По данным Укргидрометцентра, во второй декаде мая в стране преобладала очень холодная для этого периода погода. Средняя декадная температура воздуха оказалась одной из самых низких за последние 30 лет.

Около 45-55% урожая черешни было потеряно, прежде всего в южных регионах страны, где, собственно, и сосредоточено производство ягоды. В центральных регионах потери были еще выше, но площади выращивания черешни здесь меньше.

Всего неделю назад, 20-21 мая, черешня была только импортная, завозили ее из Греции и продавали по ценам 1 500-1 200 грн/кг. Однако ближе к концу месяца стоимость ягод начала падать. Уже 26-27 мая черешню продавали в среднем по 900 грн/кг.

Цены на черешню. Графика: Новини.LIVE

Эксперты прогнозируют, что высокие цены на черешню могут продержаться до появления большого количества закарпатской ягоды. После этого она может стоить ориентировочно 300, 200, 100 грн за килограмм, в зависимости от региона.

Ранее мы писали, что из-за весенних заморозков украинцы будут тратить больше денег на покупку овощей, хлеба и ягод в 2025 году.

Также узнавайте, как подорожали продукты в Украине и что будет дальше.