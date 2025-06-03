Полуниця в супермаркетах — скільки коштує 1 кг ягід і де знайти дешевше

Ягода не для всіх — за скільки продають полуницю в супермаркетах
Сезонні ягоди та фрукти в Україні коштують дорого. Полуниця у 2025 році різко подорожчала, якщо порівнювати з ціною в аналогічний період 2024-го. Ми перевірили вартість продукту в різних супермаркетах і дізналися, де найбільш вигідно купити полуницю станом на початок червня.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на полуницю в Україні.
Де найдешевша полуниця
Згідно з Мінфіном, середня ціна за 1 кг ягоди перебуває на рівні 312 грн. Станом на червень 2024 року показник був у два з половиною рази менший — 123,40 грн/кг. На вартості позначилися різні фактори, серед яких холодна і дощова погода, зростання витрат на логістику і пальне, подорожчання добрива, загальна інфляція тощо.
Ми дізналися актуальні ціни на полуницю в популярних мережах супермаркетів, аби підказати споживачам, куди вигідніше піти за товаром. Результат виявився таким (без урахування знижок):
- Варус — від 165,90 до 299,90 грн/кг;
- Сільпо — від 209 до 436 грн/кг;
- Фора — 249,90 грн/кг;
- Метро — від 249,90 до 457,20 грн/кг;
- Новус — 399,96 грн/кг;
- Fruit Time — 422,62 грн/кг;
- МегаМаркет — 549,60 грн/кг.
Ціни коливаються залежно від сорту і розміру. Імпортована полуниця дорожча за місцеву, але вітчизняні фермери не здатні повністю задовольнити ринковий попит. Плюс травень 2025 року виявився неочікувано холодним і дощовим, що негативно вплинуло на дозрівання врожаю. Така доля спіткала й інші ягоди, зокрема черешню, лохину, смородину і вишню.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, ціни на черешню побили рекорди в Україні за останні 10 років. Подорожчання спровокував холодний травень: заморозки призвели до затримки достигання фруктів на три тижні.
Також ми писали, що в Україні виросла вартість курятини. Причини подорожчання різні: збільшення витрат на логістику та утримання тварин, паливо, електроенергію тощо. Плюс вплинула загальна інфляція спільно з коливаннями курсу долара.
Читайте Новини.LIVE!