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Ягода не для всіх — за скільки продають полуницю в супермаркетах

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Дата публікації: 3 червня 2025 14:30
Полуниця в супермаркетах — скільки коштує 1 кг ягід і де знайти дешевше
Полуниця на прилавку. Фото: Pexels

Сезонні ягоди та фрукти в Україні коштують дорого. Полуниця у 2025 році різко подорожчала, якщо порівнювати з ціною в аналогічний період 2024-го. Ми перевірили вартість продукту в різних супермаркетах і дізналися, де найбільш вигідно купити полуницю станом на початок червня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на полуницю в Україні.

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Де найдешевша полуниця

Згідно з Мінфіном, середня ціна за 1 кг ягоди перебуває на рівні 312 грн. Станом на червень 2024 року показник був у два з половиною рази менший — 123,40 грн/кг. На вартості позначилися різні фактори, серед яких холодна і дощова погода, зростання витрат на логістику і пальне, подорожчання добрива, загальна інфляція тощо.

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Середньомісячна ціна на полуницю. Фото: скриншот/Мінфін

Ми дізналися актуальні ціни на полуницю в популярних мережах супермаркетів, аби підказати споживачам, куди вигідніше піти за товаром. Результат виявився таким (без урахування знижок):

  • Варус — від 165,90 до 299,90 грн/кг;
  • Сільпо — від 209 до 436 грн/кг;
  • Фора — 249,90 грн/кг;
  • Метро — від 249,90 до 457,20 грн/кг;
  • Новус — 399,96 грн/кг;
  • Fruit Time — 422,62 грн/кг;
  • МегаМаркет — 549,60 грн/кг.
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Вартість полуниці в Сільпо. Фото: скриншот

Ціни коливаються залежно від сорту і розміру. Імпортована полуниця дорожча за місцеву, але вітчизняні фермери не здатні повністю задовольнити ринковий попит. Плюс травень 2025 року виявився неочікувано холодним і дощовим, що негативно вплинуло на дозрівання врожаю. Така доля спіткала й інші ягоди, зокрема черешню, лохину, смородину і вишню.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на черешню побили рекорди в Україні за останні 10 років. Подорожчання спровокував холодний травень: заморозки призвели до затримки достигання фруктів на три тижні.

Також ми писали, що в Україні виросла вартість курятини. Причини подорожчання різні: збільшення витрат на логістику та утримання тварин, паливо, електроенергію тощо. Плюс вплинула загальна інфляція спільно з коливаннями курсу долара.

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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