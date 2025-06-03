Клубника в супермаркетах — сколько стоит 1 кг ягод и где найти дешевле

Клубника на прилавке. Фото: Pexels

Сезонные ягоды и фрукты в Украине стоят дорого. Клубника в 2025 году резко подорожала, если сравнивать с ценой в аналогичный период 2024-го. Мы проверили стоимость продукта в разных супермаркетах и узнали, где наиболее выгодно купить клубнику по состоянию на начало июня.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на клубнику в Украине.

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Где самая дешевая клубника

Согласно Минфину, средняя цена за 1 кг ягоды находится на уровне 312 грн. По состоянию на июнь 2024 года показатель был в два с половиной раза меньше — 123,40 грн/кг. На стоимости сказались различные факторы, среди которых холодная и дождливая погода, рост расходов на логистику и горючее, подорожание удобрений, общая инфляция и др.

Среднемесячная цена на клубнику. Фото: скриншот/Минфин

Мы узнали актуальные цены на клубнику в популярных сетях супермаркетов, дабы подсказать потребителям, куда выгоднее пойти за товаром. Результат оказался таким (без учета скидок):

Варус — от 165,90 до 299,90 грн/кг;

Сільпо — от 209 до 436 грн/кг;

Фора — 249,90 грн/кг;

Метро — от 249,90 до 457,20 грн/кг;

Новус — 399,96 грн/кг;

Fruit Time — 422,62 грн/кг;

МегаМаркет — 549,60 грн/кг.

Стоимость клубники в Сільпо. Фото: скриншот

Цены колеблются в зависимости от сорта и размера. Импортированная клубника дороже местной, но отечественные фермеры не способны полностью удовлетворить рыночный спрос. Плюс май 2025 года оказался неожиданно холодным и дождливым, что негативно повлияло на созревание урожая. Такая участь постигла и другие ягоды, в частности черешню, голубику, смородину и вишню.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на черешню побили рекорды в Украине за последние 10 лет. Подорожание спровоцировал холодный май: заморозки привели к задержке созревания фруктов на три недели.

Также мы писали, что в Украине выросла стоимость курятины. Причины подорожания разные: увеличение расходов на логистику и содержание животных, топливо, электроэнергию и тому подобное. Плюс повлияла общая инфляция совместно с колебаниями курса доллара.