М'ясний кошик — як змінилися ціни на курятину в Україні (інфографіка)

Курятина на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курятина — один із найпопулярніших продуктів на кожному українському столі. Проте за останній рік ціни на це м’ясо зазнали помітних змін й, на жаль, виключно у бік зростання.

Новини.LIVE підрахували, наскільки підвищилася вартість курятини в Україні.

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Що здорожчало найбільше

Аналіз цін на порталі "Мінфін" показав, що найбільше здорожчали курячі тушки. У травні 2024 року середні ціни на них становили 78,02 грн/кг, а вже за рік вони зросли на 47%. Тож зараз куряча тушка обходиться покупцям у 114,30 грн/кг.

Зросла вартість і курячого філе. У травні 2025 року воно коштує в середньому 219,03 грн/кг, що на 37% більше травневого показника минулого року, коли його вартість була 159,85 грн/кг.

Підвищилася вартість і курячих гомілок. Зараз середня ціна на них становить 102,0 грн/кг, що на 29% більше ніж у квітні минулого року, тоді вони коштували 79,03 грн/кг.

Найменше, але все ж подорожчало, куряче стегно. У травні 2024-го воно коштувало 111,19 грн/кг, а у цьому році його середня ціна на 16% вища — 129,37 грн.

Ціни на курятину. Графіка: Новини.LIVE

Чому дорожчає курятина

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі "РБК-Україна" пояснив, що ціни на курятину зростають насамперед внаслідок збільшення вартості кормів, а також через стабільний попит на цей вид м'яса як на відносно дешеве джерело тваринного білка.

Впливають на вартість курячого м'яса також:

зростання цін на паливо та електроенергію;

збільшення витрат на транспортування та утримання тварин;

загальна інфляція в країні та коливання курсу національної валюти.

На думку експерта, сукупність вищеперелічених факторів, ймовірно, продовжить підтримувати ціни на відносно високому рівні.

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