Мясная корзина — как изменились цены на курятину в Украине (инфографика)

Курятина на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курятина — один из самых популярных продуктов на каждом украинском столе. Однако за последний год цены на это мясо претерпели заметные изменения и, к сожалению, исключительно в сторону роста.

Новини.LIVE подсчитали, насколько повысилась стоимость курятины в Украине.

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Что подорожало больше всего

Анализ цен на портале "Минфин" показал, что больше всего подорожали куриные тушки. В мае 2024 года средние цены на них составляли 78,02 грн/кг, а уже через год они выросли на 47%. Поэтому сейчас куриная тушка обходится покупателям в 114,30 грн/кг.

Выросла стоимость и куриного филе. В мае 2025 года оно стоит в среднем 219,03 грн/кг, что на 37% больше майского показателя прошлого года, когда его стоимость была 159,85 грн/кг.

Повысилась стоимость и куриных голеней. Сейчас средняя цена на них составляет 102,0 грн/кг, что на 29% больше чем в апреле прошлого года, тогда они стоили 79,03 грн/кг.

Меньше всего, но все же подорожало, куриное бедро. В мае 2024-го оно стоило 111,19 грн/кг, а в этом году его средняя цена на 16% выше — 129,37 грн.

Цены на курятину. Графика: Новини.LIVE

Почему дорожает курятина

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии "РБК-Украина" пояснил, что цены на курятину растут прежде всего вследствие увеличения стоимости кормов, а также из-за стабильного спроса на этот вид мяса как на относительно дешевый источник животного белка.

Влияют на стоимость куриного мяса также:

рост цен на топливо и электроэнергию;

увеличение расходов на транспортировку и содержание животных;

общая инфляция в стране и колебания курса национальной валюты.

По мнению эксперта, совокупность вышеперечисленных факторов, вероятно, продолжит поддерживать цены на относительно высоком уровне.

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