Мясная корзина — как изменились цены на курятину в Украине (инфографика)

Изменения на мясном рынке — как выросли цены на курятину
Курятина — один из самых популярных продуктов на каждом украинском столе. Однако за последний год цены на это мясо претерпели заметные изменения и, к сожалению, исключительно в сторону роста.
Новини.LIVE подсчитали, насколько повысилась стоимость курятины в Украине.
Что подорожало больше всего
Анализ цен на портале "Минфин" показал, что больше всего подорожали куриные тушки. В мае 2024 года средние цены на них составляли 78,02 грн/кг, а уже через год они выросли на 47%. Поэтому сейчас куриная тушка обходится покупателям в 114,30 грн/кг.
Выросла стоимость и куриного филе. В мае 2025 года оно стоит в среднем 219,03 грн/кг, что на 37% больше майского показателя прошлого года, когда его стоимость была 159,85 грн/кг.
Повысилась стоимость и куриных голеней. Сейчас средняя цена на них составляет 102,0 грн/кг, что на 29% больше чем в апреле прошлого года, тогда они стоили 79,03 грн/кг.
Меньше всего, но все же подорожало, куриное бедро. В мае 2024-го оно стоило 111,19 грн/кг, а в этом году его средняя цена на 16% выше — 129,37 грн.
Почему дорожает курятина
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии "РБК-Украина" пояснил, что цены на курятину растут прежде всего вследствие увеличения стоимости кормов, а также из-за стабильного спроса на этот вид мяса как на относительно дешевый источник животного белка.
Влияют на стоимость куриного мяса также:
- рост цен на топливо и электроэнергию;
- увеличение расходов на транспортировку и содержание животных;
- общая инфляция в стране и колебания курса национальной валюты.
По мнению эксперта, совокупность вышеперечисленных факторов, вероятно, продолжит поддерживать цены на относительно высоком уровне.
Ранее мы писали, как изменились цены на сливочное масло в Украине.
Также узнавайте, сколько стоят в мае популярные овощи.
Читайте Новини.LIVE!