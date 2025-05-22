Продуктовий кошик — як змінилися ціни на основні овочі у травні 2025 (інфографіка)

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вартість овочів в Україні у травні зазнала різноспрямованих змін. Окремі позиції суттєво подорожчали, тоді як інші, навпаки, продемонстрували зниження цін. На думку експертів, такі коливання зумовлені як сезонними чинниками й погодними умовами, так і змінами у логістиці й виробничих витратах.

Новини.LIVE розповідають, які овочі в Україні подорожчали, а які стали доступнішими.

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Як змінилися ціни на овочі за місяць

Чи не найпопулярніший продукт травня — молода картопля — показав "чемпіонське" подорожчання. За даними порталу "Мінфін", кілограм зараз коштує в середньому 117,2 грн, що на 175% більше ніж місяцем раніше. У другій половині квітня молоду картоплю можна було купити по 42,60 грн/кг.

Картопля торішнього врожаю набагато дешевша — 35,53 грн/кг, та й у ціні додала лише 9% проти квітня — тоді вона коштувала по 32,60 грн/кг.

З цінами на капусту ситуація зовсім протилежна. Новий урожай подешевшав на 39% — з 96,10 грн/кг у квітні до 58,65 грн/кг у травні. Білокачанна капуста, зібрана восени минулого року, подорожчала на 37% і зараз коштує 72,5 грн/кг, тоді як місяць тому її ціна була 53,10 грн/кг.

Додали у ціні також такі позиції:

цибуля ріпчаста — з 26,13 грн/кг у квітні до 32,2 грн/кг у травні (+23%);

часник — з 173,4 грн/кг до 178,5 грн/кг (+3%);

буряк — з 34,93 грн/кг до 45,20 грн/кг (+29%);

морква — з 43,60 грн/кг до 56,9 грн/кг (+31%).

Натомість овочі, які вже скоро масово з'являться на городах українців, вже починають дешевшати. Так, вартість червоних помідорів у травні знизилася на 15% до 95,86 грн/кг проти 112,86 грн/кг у квітні.

Ціна на огірки гладкі падає ще швидшими темпами. У травні їх можна купити у середньому по 80,9 грн/кг, що на 62% дешевше ніж у третій декаді квітня, коли вони коштували 129,57 грн/кг.

Ціни на овочі. Графіка: Новини.LIVE

Що буде з цінами на овочі влітку

Вартість овочів та фруктів у 2025 році може зрости щонайменше на 30%, і імпорт не зупинить це подорожчання. Такий прогноз озвучив власник сільськогосподарського підприємства "Енограй" Руслан Голуб у коментарі для Telegraph.

Причина тому — аномальна погода, яку принесла цьогорічна весна: у квітні випав сніг, у травні — сильні дощі та заморозки. Внаслідок чого частина врожаю вже втрачена, що неодмінно вплине на ціну продуктів.

Раніше ми писали, як змінилася вартість овочів та фруктів на одеських ринках.

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