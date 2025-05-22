Продуктовая корзина — как изменились цены на основные овощи в мае 2025 (инфографика)

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Стоимость овощей в Украине в мае претерпела разнонаправленные изменения. Отдельные позиции существенно подорожали, тогда как другие, наоборот, продемонстрировали снижение цен. По мнению экспертов, такие колебания обусловлены как сезонными факторами и погодными условиями, так и изменениями в логистике и производственных затратах.

Новини.LIVE рассказывают, какие овощи в Украине подорожали, а какие стали доступнее.

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Как изменились цены на овощи за месяц

Едва ли не самый популярный продукт мая — молодой картофель — показал "чемпионское" подорожание. По данным портала "Минфин", килограмм сейчас стоит в среднем 117,2 грн, что на 175% больше чем месяцем ранее. Во второй половине апреля молодой картофель можно было купить по 42,60 грн/кг.

Картофель прошлогоднего урожая намного дешевле — 35,53 грн/кг, да и в цене прибавил лишь 9% против апреля — тогда он стоил по 32,60 грн/кг.

С ценами на капусту ситуация совсем противоположная. Новый урожай подешевел на 39% — с 96,10 грн/кг в апреле до 58,65 грн/кг в мае. Белокочанная капуста, собранная осенью прошлого года, подорожала на 37% и сейчас стоит 72,5 грн/кг, тогда как месяц назад ее цена была 53,10 грн/кг.

Прибавили в цене также такие позиции:

лук репчатый — с 26,13 грн/кг в апреле до 32,2 грн/кг в мае (+23%);

чеснок — с 173,4 грн/кг до 178,5 грн/кг (+3%);

свекла — с 34,93 грн/кг до 45,20 грн/кг (+29%);

морковь — с 43,60 грн/кг до 56,9 грн/кг (+31%).

Зато овощи, которые уже скоро массово появятся на огородах украинцев, уже начинают дешеветь. Так, стоимость красных помидоров в мае снизилась на 15% до 95,86 грн/кг против 112,86 грн/кг в апреле.

Цена на огурцы гладкие падает еще более быстрыми темпами. В мае их можно купить в среднем по 80,9 грн/кг, что на 62% дешевле чем в третьей декаде апреля, когда они стоили 129,57 грн/кг.

Цены на овощи. Графика: Новини.LIVE

Что будет с ценами на овощи летом

Стоимость овощей и фруктов в 2025 году может вырасти минимум на 30%, и импорт не остановит это подорожание. Такой прогноз озвучил владелец сельскохозяйственного предприятия "Енограй" Руслан Голуб в комментарии для Telegraph.

Причина тому — аномальная погода, которую принесла нынешняя весна: в апреле выпал снег, в мае — сильные дожди и заморозки. Вследствие чего часть урожая уже потеряна, что непременно повлияет на цену продуктов.

Ранее мы писали, как изменилась стоимость овощей и фруктов на одесских рынках.

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