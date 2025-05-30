Ціни на яйця побили всі рекорди — що відбувається з вартістю в Сільпо

Сільпо в Києві. Фото: Sergey Zhuravel/Google Maps

Ціни на курячі яйця в Україні постійно коливаються, а споживачі вишукуються в черги, коли бачать на прилавках супермаркетів бюджетний продукт. Однак мало хто звик платити за одне яйце 1 600 грн. Саме стільки коштує незвичний товар у Сільпо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які яйця віддають у Сільпо за великі гроші.

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Яйце за 1 600 грн у Сільпо

Українці звикли, що упаковка звичайних курячих яєць обходиться у 60-80 грн. Нефасований продукт можна купити за 4-6 грн/шт., економлячи на десятку в середньому 15 грн. Але навіть такі ціни не задовольняють споживачів, що вже казати про товар вартістю 1 599 грн. Саме стільки коштує одне страусине яйце в Сільпо.

Як відомо, його розмір значно перевищує габарити курячого яйця, а середня вага становить близько 1,5 кг. Продукт вирізняється дієтичними властивостями, містить менше жиру та холестерину. Їдять яйця страуса так само, як курячі: жарять на сковороді, варять тощо. А нагодувати стравою з додаванням зелені, томатів і шинки можна компанію з кількох людей.

Вага страусиного яйця. Фото: скриншот/OLX

Ми порівняли ціну в Сільпо з пропозиціями різних продавців в інтернеті. На спеціалізованому порталі OLX є чимало оголошень про продаж яєць страуса, але вартість одного доходить до 500-600 грн максимум. Виходить, в супермаркеті покупка обійдеться втричі дорожче.

Що відбувається з цінами на курячі яйця

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість упаковки курячих яєць першої категорії становить 67,90-73,53 грн. Українці мають змогу економити, віддаючи перевагу не упакованому продукту, а поштучному, який продають у відкритих лотках. Споживачам не доводиться переплачувати за торгову марку і картон.

Найдешевше яйця коштують у Варусі — всього 3,99 грн/шт. Трохи більше потрібно віддати в Ашані й АТБ — 4,49 грн/шт, у Форі ціна становить 4,43 грн/шт. Для порівняння, упаковка обійдеться мінімум у 54,90 грн (Варус), отже економія на десятку яєць — аж 15 грн. За ці гроші можна купити ще 3 штуки.

Нагадаємо, в Сільпо встановили знижки до 55% на затребувані продукти харчування. Українці можуть придбати вдвічі дешевше цукерки, морозиво, кисломолочний сир, сардельки, алкоголь, молоко, круасани, чипси тощо.

Також ми писали, що в Сільпо продають курячі яйця за 10 грн/шт. Стільки коштує фермерський продукт торгової марки "Шаничі". Одна упаковка обійдеться споживачам у 104 грн, отже на кожне яйце категорії С0 доведеться витратити понад 10 грн.