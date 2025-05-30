Цены на яйца побили все рекорды — что происходит со стоимостью в Сільпо

Сільпо в Киеве. Фото: Sergey Zhuravel/Google Maps

Цены на куриные яйца в Украине постоянно колеблются, а потребители выстраиваются в очереди, когда видят на прилавках супермаркетов бюджетный продукт. Однако мало кто привык платить за одно яйцо 1 600 грн. Именно столько стоит необычный товар в Сільпо.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие яйца отдают в Сільпо за большие деньги.

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Яйцо за 1 600 грн в Сільпо

Украинцы привыкли, что упаковка обычных куриных яиц обходится в 60-80 грн. Нефасованный продукт можно купить за 4-6 грн/шт., экономя на десятке в среднем 15 грн. Но даже такие цены не удовлетворяют потребителей, что уж говорить о товаре стоимостью 1 599 грн. Именно столько стоит одно страусиное яйцо в Сільпо.

Как известно, его размер значительно превышает габариты куриного яйца, а средний вес составляет около 1,5 кг. Продукт отличается диетическими свойствами, содержит меньше жира и холестерина. Едят яйца страуса так же, как куриные: жарят на сковороде, варят и т.п. А накормить блюдом с добавлением зелени, томатов и ветчины можно компанию из нескольких человек.

Вес страусиного яйца. Фото: скриншот/OLX

Мы сравнили цену в Сільпо с предложениями разных продавцов в интернете. На специализированном портале OLX есть немало объявлений о продаже яиц страуса, но стоимость одного доходит до 500-600 грн максимум. Получается, в супермаркете покупка обойдется втрое дороже.

Что происходит с ценами на куриные яйца

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц первой категории составляет 67,90-73,53 грн. Украинцы могут экономить, отдавая предпочтение не упакованному продукту, а поштучному, который продают в открытых лотках. Потребителям не приходится переплачивать за торговую марку и картон.

Дешевле всего яйца стоят в Варусе — всего 3,99 грн/шт. Чуть больше нужно отдать в Ашане и АТБ — 4,49 грн/шт, в Форе цена составляет 4,43 грн/шт. Для сравнения, упаковка обойдется минимум в 54,90 грн (Варус), так что экономия на десятке яиц — аж 15 грн. За эти деньги можно купить еще 3 штуки.

Напомним, в Сільпо установили скидки до 55% на востребованные продукты питания. Украинцы могут приобрести вдвое дешевле конфеты, мороженое, творог, сардельки, алкоголь, молоко, круассаны, чипсы и тому подобное.

Также мы писали, что в Сільпо продают куриные яйца по 10 грн/шт. Столько стоит фермерский продукт торговой марки "Шаничи". Одна упаковка обойдется потребителям в 104 грн, следовательно на каждое яйцо категории С0 придется потратить более 10 грн.