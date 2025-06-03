Летние цены на куриные яйца — что изменилось в АТБ и где найти самый дешевый продукт

Куриные яйца. Фото: ferma.shanychi/Instagram

Цены в Украине не стоят на месте, они колеблются из-за изменения инфляционных темпов. Куриные яйца — один из самых востребованных продуктов на кухне — не могут порадовать потребителей низкой стоимостью. В некоторых супермаркетах регулярно переписывают ценники и устанавливают скидки, но кардинальных изменений не предвидится.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах.

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Сколько стоят поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 67,90-73,53 грн по состоянию на начало июня 2025 года. Такой уровень держится на протяжении нескольких месяцев, хотя эксперты прогнозировали, что после Пасхи, когда спрос и предложение стабилизируются, цены пойдут вниз.

Потребители могут экономить на продуктах питания, выбирая поштучные яйца, а не фасованные. К сожалению, не во всех супермаркетах удастся найти товар в открытом лотке. Например, в интернет-магазине Сыльпо нет информации о продаже. Мы проверили несколько известных украинских сетей и узнали, куда выгоднее наведаться за поштучными яйцами:

Варус — 3,99 грн/шт;

Фора — 4,27 грн/шт;

Новус — 4,35 грн/шт;

МегаМаркет — 5,70 грн/шт.

Стоит уточнить, что в Варусе продают яйца категории С2, в других супермаркетах — категории С1. Также нефасованный продукт можно найти в АТБ, по состоянию на 3 июня стоимость находится на уровне 4,39 грн/шт. (в мае сохранялась цена 4,49 грн/шт.).

Для сравнения, самая дешевая упаковка в АТБ обойдется потребителям в 58,40 грн, следовательно, экономия на десятке яиц достигает 14,50 грн. За эти деньги удастся приобрести еще 3 яйца дополнительно.

Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Нефасованные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на яйца в Украине

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что с наступлением теплой поры предложение яиц на рынке увеличится, поскольку куры начнут активнее нестись. Это станет предпосылкой снижения цен. Но неизвестно, насколько долго продержатся низкие показатели, ведь на них влияют также производственные затраты и экспортные возможности.

"Сейчас причин, которые бы стимулировали цены на яйца, нет. В дальнейшем все будет зависеть от кормовой базы — выращивания зерновых и масличных культур, погодных условий", — уточнил Гопка.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко подтвердил, что нынешнее производство яиц не уступает объемам аналогичного периода 2024 года. То есть за предложение волноваться не приходится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на клубнику в Украине выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На стоимости ягоды сказалось удорожание логистики, удобрений, электроэнергии и др. Плюс негативно повлияли майские заморозки, из-за которых урожай поздно созрел.

Также мы писали, что в Сільпо установили большие скидки на множество популярных товаров. Потребители могут сэкономить, покупая конфеты, алкогольные напитки, мороженое, сыр, колбасные изделия, молоко и др. Плюс немного упали цены на сезонные овощи/фрукты.