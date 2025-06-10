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Главная Экономика Ценовые перспективы — что стало со стоимостью яиц в супермаркетах

Ценовые перспективы — что стало со стоимостью яиц в супермаркетах

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 17:12
Летние цены на яйца — что происходит в супермаркетах и где найти дешевле
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы посещают супермаркеты с надеждой увидеть сниженные цены на куриные яйца. Эксперты прогнозировали падение стоимости востребованного продукта летом, когда увеличится предложение на рынке. Потребители видят небольшую разницу показателей, но она не оправдала ожидания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в популярных супермаркетах Украины.

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Стоимость нефасованных яиц

Во многих супермаркетах продают яйца поштучно — в открытых картонных лотках. Так не приходится переплачивать за упаковку и торговую марку, что позволяет снизить стоимость. Экономия на десятке яиц может доходит до 15 грн в зависимости от магазина.

Мы узнали, какие цены установили известные сети по состоянию на 10 июня 2025 года:

  • Варус — 3,99 грн/шт. (категория С2);
  • Новус — 4,35 грн/шт. (категория С1);
  • Фора — 4,39 грн/шт. (категория С1/С0);
  • МегаМаркет — 5,70 грн/шт. (категория С1).

Для сравнения, по состоянию на 3 июня в Форе продавали нефасованные яйца по 4,27 грн/шт. То есть видим небольшое удешевление, которое способно перерасти в тенденцию ближе к середине летнего сезона.

Цены на упакованные яйца

Покупая поштучный товар, действительно удается сэкономить деньги. Например, в Варусе самая дешевая упаковка яиц категории С2 стоит 54,90 грн, а десяток нефасованного продукта обойдется в 39,99 грн. Так что разница составляет 14,91 грн, за эту сумму потребители могут получить еще 3 яйца дополнительно.

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Стоимость яиц в Сільпо. Фото: скриншот

В других популярных сетях супермаркетов такие цены на упаковки куриных яиц:

  • Варус — от 54,30 грн (категория С1);
  • АТБ — от 59,90 грн (категория С1);
  • Сільпо — от 59,99 грн (категория С2);
  • Новус — от 60,39 грн (категория С1);
  • Фора — от 60,49 грн (категория С1);
  • Метро — от 67,50 грн (категория С2);
  • МегаМаркет — от 78,20 грн (категория С1).

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц по состоянию на 10 июня 2025 года находится в диапазоне 67,90-73,53 грн. Некоторые эксперты предсказывают, что в ближайшее время показатели вырастут, поскольку подорожает себестоимость производства.

Летом, скорее всего, цены будут оставаться на текущем уровне или медленно снижаться за счет увеличения объемов от частных хозяйств. Мелкие фермеры повлияют на баланс между спросом и предложением, но это продлится недолго. Уже осенью ситуация может кардинально измениться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, малина в Украине стала ягодой для избранных, учитывая цену в супермаркетах. Ее продают за 159,90 грн/100 г в Сільпо, это самая низкая стоимость по магазинам. Мы узнали, где потребители могут купить малину по состоянию на июнь 2025 года.

Также мы писали, какие европейские супермаркеты так и не решились зайти в Украину. Польская Biedronka, немецкие Lidl и Aldi планировали выйти на украинский рынок до полномасштабной войны, но обещания остались невыполненными.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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