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Главная Экономика На яйцах можно существенно сэкономить — где продают по 4,49 грн

На яйцах можно существенно сэкономить — где продают по 4,49 грн

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Дата публикации 12 июня 2025 17:12
На яйцах в АТБ можно экономить — что происходит с ценами в июне 2025
Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Стоимость яиц в АТБ Яйца в других супермаркетах

Один из базовых продуктов питания — куриные яйца — не радует украинцев низкими ценами. В супермаркетах упаковка стоит 65-70 грн в среднем, хотя потребители могут экономить на поштучном товаре. Нефасованные яйца финансово выгоднее, но их продают не во всех популярных сетях. Мы узнали, за сколько отдают продукт в АТБ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ по состоянию на 12 июня.

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Стоимость яиц в АТБ

Согласно Минфину, украинцы могут приобрести упаковку яиц категории С1 ориентировочно за 67,90-73,53 грн (средняя стоимость). В разных супермаркетах цены варьируются, например, АТБ отдает фасованный продукт минимум за 59,90 грн, максимум — за 75,90 грн. Однако существует возможность немало сэкономить.

Яйца в открытых лотках стоят дешевле, поскольку не приходится переплачивать на торговую марку и упаковку. По состоянию на 12 июня 2025 года стоимость поштучного товара в АТБ находится на уровне 4,49 грн/шт. За десяток придется отдать всего 44,90 грн, то есть разница с ценой самой дешевой упаковки — 15 грн. За такие деньги удастся получить еще три яйца дополнительно.

Яйця в АТБ
Стоимость нефасованных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйца в других супермаркетах

В других популярных украинских сетях тоже продают нефасованные яйца. Мы проверили, где самая низкая цена:

  • Варус — 3,99 грн/шт. (категория С2);
  • Новус — 4,35 грн/шт. (категория С1);
  • Фора — 4,39 грн/шт. (категория С1/С0);
  • МегаМаркет — 5,70 грн/шт. (категория С1).

Выгоднее всего посещать Варус, дабы запастись куриными яйцами — за десяток нужно отдать всего 39,90 грн. Зато МегаМаркет не может похвастаться дешевым продуктом: даже упаковка яиц категории С1 стоит минимум 78,20 грн, что является самым высоким показателем среди всех указанных супермаркетов.

Напомним, мед может исчезнуть с полок украинских супермаркетов. Из-за поздних весенних заморозков, сильных дождей и гибели пчел будет трудно избежать дефицита продукта. Мы узнали, сколько стоит мед в популярных магазинах по состоянию на июнь 2025 года.

Также мы писали, что происходит с ценами на мясо в супермаркетах. Курица и свинина подорожали, однако потребителям регулярно доступны акционные предложения. Сети устанавливают скидки на продукты, дабы стимулировать продажи и освобождать места для нового товара.

АТБ покупки яйца супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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