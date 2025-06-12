На яйцах в АТБ можно экономить — что происходит с ценами в июне 2025

Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

Один из базовых продуктов питания — куриные яйца — не радует украинцев низкими ценами. В супермаркетах упаковка стоит 65-70 грн в среднем, хотя потребители могут экономить на поштучном товаре. Нефасованные яйца финансово выгоднее, но их продают не во всех популярных сетях. Мы узнали, за сколько отдают продукт в АТБ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ по состоянию на 12 июня.

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Стоимость яиц в АТБ

Согласно Минфину, украинцы могут приобрести упаковку яиц категории С1 ориентировочно за 67,90-73,53 грн (средняя стоимость). В разных супермаркетах цены варьируются, например, АТБ отдает фасованный продукт минимум за 59,90 грн, максимум — за 75,90 грн. Однако существует возможность немало сэкономить.

Яйца в открытых лотках стоят дешевле, поскольку не приходится переплачивать на торговую марку и упаковку. По состоянию на 12 июня 2025 года стоимость поштучного товара в АТБ находится на уровне 4,49 грн/шт. За десяток придется отдать всего 44,90 грн, то есть разница с ценой самой дешевой упаковки — 15 грн. За такие деньги удастся получить еще три яйца дополнительно.

Стоимость нефасованных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйца в других супермаркетах

В других популярных украинских сетях тоже продают нефасованные яйца. Мы проверили, где самая низкая цена:

Варус — 3,99 грн/шт. (категория С2);

Новус — 4,35 грн/шт. (категория С1);

Фора — 4,39 грн/шт. (категория С1/С0);

МегаМаркет — 5,70 грн/шт. (категория С1).

Выгоднее всего посещать Варус, дабы запастись куриными яйцами — за десяток нужно отдать всего 39,90 грн. Зато МегаМаркет не может похвастаться дешевым продуктом: даже упаковка яиц категории С1 стоит минимум 78,20 грн, что является самым высоким показателем среди всех указанных супермаркетов.

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