Курка і свинина в супермаркетах — де віддають м'ясо значно дешевше

Курка в магазині. Фото: Google Maps/М’ясомаркет

Ціни на м'ясо в супермаркетах України не стоять на місці. Через дорожчання собівартості виробництва споживачі фіксують підняття цін на свинину, яловичину, курку. Але популярні мережі регулярно знижують вартість затребуваних продуктів, аби стимулювати продажі. Тож відвідувачі магазинів можуть слідкувати за акціями в очікуванні великих знижок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть купити м'ясо значно дешевше.

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Знижки на куряче м'ясо в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість філе станом на 11 червня 2025 року перебуває на рівні 225,70 грн/кг, тушка курки коштує орієнтовно 116,30 грн/кг, гомілки — 84,95 грн/кг, а стегна — 149,03 грн. Ми дізналися, в яких супермаркетах встановили знижки і віддають м'ясо дешевше.

Наприклад, в АТБ вдасться придбати стегна курчат-бройлерів зі знижкою 20% — 119,89 грн/кг замість 149,99 грн/кг. В Сільпо аналогічна акційна пропозиція — стегна коштують 119 грн/кг замість 149 грн/кг (-20%). Чимало знижок діють у Варусі:

стегна (1 кг) — 159,90 грн замість 199,90 грн (-20%);

гомілки (1 кг) — 92,90 грн замість 109,90 грн (-15%);

м'ясо спинки зі шкірою (1 кг) — 72,90 грн замість 85,90 грн (-15%);

тушка курки (670 г) — 95,90 грн замість 109,90 (-13%).

У Новусі пропонують споживачам гомілки зі знижкою 27% — 79,99 грн/кг замість 109 грн/кг. В Метро діють знижені ціни на торгові марки "Наша Ряба" та "Епікур" — від 13% до 29% знижки на гомілки, крила і куряче філе. В МегаМаркеті вдасться купити філе стегна за 219 грн/кг замість 304,60 грн/кг (-28%), гомілки — за 89,90 грн/кг замість 109 грн/кг (-18%).

Знижки на свинину в супермаркетах

Середня вартість грудинки, згідно з Мінфіном, перебуває на рівні 211,65 грн/кг, лопатки — 224,18 грн/кг, ребра — 212,96 грн/кг. М'ясо для шашлика продають орієнтовно за 288,50 грн/кг. Ми перевірили актуальні ціни в супермаркетах і з’ясували, де вигідніше закупитися свининою.

В Сільпо пропонують непогані знижки станом на 11 червня (за 1 кг):

лопатка — 179 грн замість 239,7 грн (-25%);

кострець — 214 грн замість 267,9 грн (-20%);

грудинка — 179 грн замість 209 грн (-14%);

окіст — 200,9 грн замість 230,9 грн (-13%);

ошийок — 269 грн замість 299 грн (-10%);

бекон нарізний — 224 грн замість 249 грн (-10%).

У Новусі можна купити дешевше на 13% охолоджений шашлик — за 239 грн/кг замість 274 грн/кг. Знижки у Варусі обмежилися стегнами — 214,90 грн/кг замість 229,90 грн/кг (-7%), і тазостегновою частиною — 212 грн/кг замість 224 грн/кг (-5%). В інших популярних супермаркетах акційних пропозицій на свинину не було.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курячі яйця в супермаркетах не поспішають дешевшати. Середня вартість упаковки по Україні становить 65-70 грн. Зекономити вдасться на поштучному товарі, але нефасовані яйця продають далеко не в усіх магазинах.

Також ми писали, що в АТБ встановили великі знижки на затребувані продукти харчування. Споживачам віддають вдвічі дешевше ковбасні вироби, морозиво, каву, локшину, солодощі тощо. Акційна пропозиція діятиме до 17 червня включно.