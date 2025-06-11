Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше

Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 13:06
Ціни в АТБ знизили вдвічі — що віддають зі знижками до 54%
Товари в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В популярних супермаркетах України регулярно встановлюють знижки на затребувані продукти харчування. Цінові перспективи важко передбачити, але завдяки акційним пропозиціям споживачі мають можливість економити. Із 11 по 17 червня в АТБ діятимуть літні знижки до 51% на улюблені товари багатьох покупців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що українці можуть придбати вдвічі дешевше.

Реклама
Читайте також:

Великі знижки в АТБ

Щоб заощаджувати гроші на продуктовому шопінгу, не завадить слідкувати за акціями в супермаркетах. Мережі постійно знижують ціни на товари, аби звільнити місце на полицях для нового асортименту і стимулювати продажі. Завдяки знижкам споживачі можуть не переплачувати за улюблену їжу, зокрема ковбасу, морозиво, солодощі, локшину тощо.

Станом на 11 червня 2025 року в АТБ віддають такі затребувані продукти набагато дешевше:

  • морозиво з шоколадною крихтою та шматочками печива — 85,90 грн замість 175,90 грн (-51%);
  • кава розчинна сублімована — 229,90 грн замість 445,90 грн (-48%);
  • ковбаса — 285,99 грн замість 519,99 грн (-45%);
  • локшина рисова з соусом — 24,50 грн замість 44,20 грн (-44%);
  • сухий сніданок (шоколад та мигдаль, полуниця) — 44,90 грн замість 80,90 грн (-44%);
  • пиво — 25,90 грн замість 46,30 грн (-44%);
  • шоколад — 84,90 грн замість 149,50 грн (-43%);
  • крекер з начинкою — 39,50 грн замість 68,70 грн (-42%);
  • пельмені з м'ясом індички — 105,90 грн замість 177,90 грн (-40%);
  • кетчуп — 18,50 грн замість 31 грн (-40%).
  • Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше - фото 1
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше - фото 2
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше - фото 3
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше - фото 4
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
1 / 4
  • Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше - фото 1
  • Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше - фото 2
  • Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше - фото 3
  • Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше - фото 4

Також великі знижки діють на непродовольчі товари. Наприклад, засіб для видалення плям з тканин можна купити за 113,90 грн замість 248,70 грн (-54%), кондиціонер для білизни — за 123,90 грн замість 249,90 грн (-50%), рідке aнтибaктеріaльне мило — за 21,90 грн замість 41,40 грн (-47%). Асортимент в "Акційних пропозиціях" буде дешевшим протягом 13 днів — до 24 червня включно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у травні 2025 року почалася тенденція здешевлення кукурудзи. Середня вартість культури станом на 10 червня перебувала на рівні 9 784 грн за тонну. Інші кормові зернові, як от ячмінь, не уникнули загального тренду.

Також ми писали, скільки коштує молода картопля в популярних супермаркетах станом на 10 червня 2025 року. В Ашані вдалося знайти позицію за 43,80 грн/кг, натомість у Новусі продавали товар за 69,99 грн/кг. Це майже на третину дешевше, ніж у травні.

АТБ покупки супермаркет ціни на продукти знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації