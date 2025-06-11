Ціни в АТБ знизили вдвічі — що віддають зі знижками до 54%

Товари в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В популярних супермаркетах України регулярно встановлюють знижки на затребувані продукти харчування. Цінові перспективи важко передбачити, але завдяки акційним пропозиціям споживачі мають можливість економити. Із 11 по 17 червня в АТБ діятимуть літні знижки до 51% на улюблені товари багатьох покупців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що українці можуть придбати вдвічі дешевше.

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Великі знижки в АТБ

Щоб заощаджувати гроші на продуктовому шопінгу, не завадить слідкувати за акціями в супермаркетах. Мережі постійно знижують ціни на товари, аби звільнити місце на полицях для нового асортименту і стимулювати продажі. Завдяки знижкам споживачі можуть не переплачувати за улюблену їжу, зокрема ковбасу, морозиво, солодощі, локшину тощо.

Станом на 11 червня 2025 року в АТБ віддають такі затребувані продукти набагато дешевше:

морозиво з шоколадною крихтою та шматочками печива — 85,90 грн замість 175,90 грн (-51%);

кава розчинна сублімована — 229,90 грн замість 445,90 грн (-48%);

ковбаса — 285,99 грн замість 519,99 грн (-45%);

локшина рисова з соусом — 24,50 грн замість 44,20 грн (-44%);

сухий сніданок (шоколад та мигдаль, полуниця) — 44,90 грн замість 80,90 грн (-44%);

пиво — 25,90 грн замість 46,30 грн (-44%);

шоколад — 84,90 грн замість 149,50 грн (-43%);

крекер з начинкою — 39,50 грн замість 68,70 грн (-42%);

пельмені з м'ясом індички — 105,90 грн замість 177,90 грн (-40%);

кетчуп — 18,50 грн замість 31 грн (-40%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4







Також великі знижки діють на непродовольчі товари. Наприклад, засіб для видалення плям з тканин можна купити за 113,90 грн замість 248,70 грн (-54%), кондиціонер для білизни — за 123,90 грн замість 249,90 грн (-50%), рідке aнтибaктеріaльне мило — за 21,90 грн замість 41,40 грн (-47%). Асортимент в "Акційних пропозиціях" буде дешевшим протягом 13 днів — до 24 червня включно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у травні 2025 року почалася тенденція здешевлення кукурудзи. Середня вартість культури станом на 10 червня перебувала на рівні 9 784 грн за тонну. Інші кормові зернові, як от ячмінь, не уникнули загального тренду.

Також ми писали, скільки коштує молода картопля в популярних супермаркетах станом на 10 червня 2025 року. В Ашані вдалося знайти позицію за 43,80 грн/кг, натомість у Новусі продавали товар за 69,99 грн/кг. Це майже на третину дешевше, ніж у травні.