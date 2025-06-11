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Главная Экономика Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле

Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле

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Дата публикации 11 июня 2025 13:06
Цены в АТБ снизили вдвое — что отдают со скидками до 54%
Товары в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Большие скидки в АТБ Что еще нужно знать украинцам

В популярных супермаркетах Украины регулярно устанавливают скидки на востребованные продукты питания. Ценовые перспективы трудно предсказать, но благодаря акционным предложениям потребители имеют возможность экономить. С 11 по 17 июня в АТБ будут действовать летние скидки до 51% на любимые товары многих покупателей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что украинцы могут приобрести вдвое дешевле.

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Большие скидки в АТБ

Чтобы экономить деньги на продуктовом шопинге, не помешает следить за акциями в супермаркетах. Сети постоянно снижают цены на товары, дабы освободить место на полках для нового ассортимента и стимулировать продажи. Благодаря скидкам потребители могут не переплачивать за любимую еду, в частности колбасу, мороженое, сладости, лапшу и др.

По состоянию на 11 июня 2025 года в АТБ отдают такие востребованные продукты гораздо дешевле:

  • мороженое с шоколадной крошкой и кусочками печенья — 85,90 грн вместо 175,90 грн (-51%);
  • кофе растворимый сублимированный — 229,90 грн вместо 445,90 грн (-48%);
  • колбаса — 285,99 грн вместо 519,99 грн (-45%);
  • лапша рисовая с соусом — 24,50 грн вместо 44,20 грн (-44%);
  • сухой завтрак (шоколад и миндаль, клубника) — 44,90 грн вместо 80,90 грн (-44%);
  • пиво — 25,90 грн вместо 46,30 грн (-44%);
  • шоколад — 84,90 грн вместо 149,50 грн (-43%);
  • крекер с начинкой — 39,50 грн вместо 68,70 грн (-42%);
  • пельмени с мясом индейки — 105,90 грн вместо 177,90 грн (-40%);
  • кетчуп — 18,50 грн вместо 31 грн (-40%).
  • Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле - фото 1
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле - фото 2
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле - фото 3
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле - фото 4
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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  • Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле - фото 1
  • Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле - фото 2
  • Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле - фото 3
  • Скидки до 54% ​​в АТБ — какие продукты отдают вдвое дешевле - фото 4

Также большие скидки действуют на непродовольственные товары. Например, средство для удаления пятен с тканей можно купить за 113,90 грн вместо 248,70 грн (-54%), кондиционер для белья — за 123,90 грн вместо 249,90 грн (-50%), жидкое антибактериальное мыло — за 21,90 грн вместо 41,40 грн (-47%). Ассортимент в "Акционных предложениях" будет дешевле в течение 13 дней — до 24 июня включительно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в мае 2025 года началась тенденция удешевления кукурузы. Средняя стоимость культуры по состоянию на 10 июня находилась на уровне 9 784 грн за тонну. Другие кормовые зерновые, такие как ячмень, не избежали общего тренда.

Также мы писали, сколько стоит молодой картофель в популярных супермаркетах по состоянию на 10 июня 2025 года. В Ашане удалось найти позицию за 43,80 грн/кг, зато в Новусе продавали товар за 69,99 грн/кг. Это почти на треть дешевле, чем в мае.

АТБ покупки супермаркет цены на продукты скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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