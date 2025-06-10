Столичні ціни на молоду картоплю — в яких супермаркетах купити дешевше

Молода картопля. Фото: Freepik

Молода картопля — один із символів української весни. Однак ціни на початку сезону були далеко не символічними. У травні середня вартість молодої картоплі у столичних супермаркетах подекуди сягала майже 125 гривень за кілограм.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує молода картопля у червні 2025 року та де її купити дешевше.

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Ціни на молоду картоплю у супермаркетах Києва

За даними порталу Мінфін, 10 червня 2025 року популярні торговельні мережі столиці пропонують молоду картоплю за такою вартістю:

Auchan — 43,80 грн/кг;

Megamarket — 55,90 грн/кг;

Metro — 62,30 грн/кг;

Novus — 69,99 грн/кг.

Відповідно середня ціна молодої картоплі у Києві становить 58 грн/кг, що майже на третину дешевше ніж місяць тому — 10 травня 2025 року молода картопля в середньому коштувала 85 грн/кг й дорожчала ледь не щодня майже два тижні поспіль. Лише з 23 травня цей овоч почав поступово дешевшати.

Проте, якщо порівняти з минулим роком, молода картопля у 2025-му все ж не така доступна за ціною. У червні 2024-го вона коштувала майже втричі дешевше — у середньому 21,79 грн/кг.

Чому вартість молодої картоплі залишається високою

Голова українського представництва Нідерландської селекційної компанії HZPC Royal Group Ігор Чечітко в коментарі для AgroReview назвав три причини високої вартості молодої картоплі:

Значні витрати на ручну працю. Вирощування цього овочу вимагає ретельної підготовки насіннєвого матеріалу, його прогрівання, попереднього пророщування, а також акуратної посадки, яка зазвичай здійснюється вручну або напівручним способом, переважно в плівкових теплицях. Механізована техніка при цьому майже не використовується, що також підвищує витрати виробників. Витрати на утеплювальні матеріали, системи крапельного поливу та оплату електроенергії. Саме ці чинники формують високу собівартість вирощування молодої картоплі, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну для споживача. Низька врожайність. Зібрати врожай можна вже через 40 днів після появи сходів, однак показники врожайності залишаються невисокими — лише 15–17 тонн з гектара. При вирощуванні у відкритому ґрунті до повного дозрівання картоплі та за сприятливих погодних умов, цей показник міг би сягати 40–50 тонн з гектара або навіть більше.

Експерт також додав, що ціни на молоду картоплю хоч і почали падати, все ж здаються занадто високими. Але це і продукт не масовий, попит на нього відносно невеликий. Його купують у незначних кількостях, щоб поласувати.

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