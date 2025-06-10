Столичні ціни на молоду картоплю — в яких супермаркетах купити дешевше

Столичні ціни — скільки коштує молода картопля в супермаркетах
Молода картопля — один із символів української весни. Однак ціни на початку сезону були далеко не символічними. У травні середня вартість молодої картоплі у столичних супермаркетах подекуди сягала майже 125 гривень за кілограм.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує молода картопля у червні 2025 року та де її купити дешевше.
Ціни на молоду картоплю у супермаркетах Києва
За даними порталу Мінфін, 10 червня 2025 року популярні торговельні мережі столиці пропонують молоду картоплю за такою вартістю:
- Auchan — 43,80 грн/кг;
- Megamarket — 55,90 грн/кг;
- Metro — 62,30 грн/кг;
- Novus — 69,99 грн/кг.
Відповідно середня ціна молодої картоплі у Києві становить 58 грн/кг, що майже на третину дешевше ніж місяць тому — 10 травня 2025 року молода картопля в середньому коштувала 85 грн/кг й дорожчала ледь не щодня майже два тижні поспіль. Лише з 23 травня цей овоч почав поступово дешевшати.
Проте, якщо порівняти з минулим роком, молода картопля у 2025-му все ж не така доступна за ціною. У червні 2024-го вона коштувала майже втричі дешевше — у середньому 21,79 грн/кг.
Чому вартість молодої картоплі залишається високою
Голова українського представництва Нідерландської селекційної компанії HZPC Royal Group Ігор Чечітко в коментарі для AgroReview назвав три причини високої вартості молодої картоплі:
- Значні витрати на ручну працю. Вирощування цього овочу вимагає ретельної підготовки насіннєвого матеріалу, його прогрівання, попереднього пророщування, а також акуратної посадки, яка зазвичай здійснюється вручну або напівручним способом, переважно в плівкових теплицях. Механізована техніка при цьому майже не використовується, що також підвищує витрати виробників.
- Витрати на утеплювальні матеріали, системи крапельного поливу та оплату електроенергії. Саме ці чинники формують високу собівартість вирощування молодої картоплі, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну для споживача.
- Низька врожайність. Зібрати врожай можна вже через 40 днів після появи сходів, однак показники врожайності залишаються невисокими — лише 15–17 тонн з гектара. При вирощуванні у відкритому ґрунті до повного дозрівання картоплі та за сприятливих погодних умов, цей показник міг би сягати 40–50 тонн з гектара або навіть більше.
Експерт також додав, що ціни на молоду картоплю хоч і почали падати, все ж здаються занадто високими. Але це і продукт не масовий, попит на нього відносно невеликий. Його купують у незначних кількостях, щоб поласувати.
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