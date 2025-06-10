Столичные цены на молодой картофель — в каких супермаркетах купить дешевле

Молодой картофель. Фото: Freepik

Молодой картофель — один из символов украинской весны. Однако цены в начале сезона были далеко не символическими. В мае средняя стоимость молодого картофеля в столичных супермаркетах иногда достигала почти 125 гривен за килограмм.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит молодой картофель в июне 2025 года и где его купить дешевле.

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Цены на молодой картофель в супермаркетах Киева

По данным портала Минфин, 10 июня 2025 года популярные торговые сети столицы предлагают молодой картофель по такой стоимости:

Auchan — 43,80 грн/кг;

Megamarket — 55,90 грн/кг;

Metro — 62,30 грн/кг;

Novus — 69,99 грн/кг.

Соответственно средняя цена молодого картофеля в Киеве составляет 58 грн/кг, что почти на треть дешевле чем месяц назад — 10 мая 2025 года молодой картофель в среднем стоил 85 грн/кг и дорожал чуть ли не ежедневно почти две недели подряд. Только с 23 мая этот овощ начал постепенно дешеветь.

Однако, если сравнить с прошлым годом, молодой картофель в 2025-м все же не такой доступный по цене. В июне 2024-го он стоил почти втрое дешевле — в среднем 21,79 грн/кг.

Почему стоимость молодого картофеля остается высокой

Глава украинского представительства Нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group Игорь Чечитко в комментарии для AgroReview назвал три причины высокой стоимости молодого картофеля:

Значительные затраты на ручной труд. Выращивание этого овоща требует тщательной подготовки семенного материала, его прогревания, предварительного проращивания, а также аккуратной посадки, которая обычно осуществляется вручную или полуручным способом, преимущественно в пленочных теплицах. Механизированная техника при этом почти не используется, что также повышает затраты производителей. Расходы на утеплительные материалы, системы капельного полива и оплату электроэнергии. Именно эти факторы формируют высокую себестоимость выращивания молодого картофеля, что непосредственно влияет на конечную цену для потребителя. Низкая урожайность. Собрать урожай можно уже через 40 дней после появления всходов, однако показатели урожайности остаются невысокими - всего 15-17 тонн с гектара. При выращивании в открытом грунте до полного созревания картофеля и при благоприятных погодных условиях, этот показатель мог бы достигать 40-50 тонн с гектара или даже больше.

Эксперт также добавил, что цены на молодой картофель хоть и начали падать, все же кажутся слишком высокими. Но это и продукт не массовый, спрос на него относительно небольшой. Его покупают в незначительных количествах, чтобы полакомиться.

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