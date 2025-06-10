Столичные цены на молодой картофель — в каких супермаркетах купить дешевле

Столичные цены — сколько стоит молодой картофель в супермаркетах
Молодой картофель — один из символов украинской весны. Однако цены в начале сезона были далеко не символическими. В мае средняя стоимость молодого картофеля в столичных супермаркетах иногда достигала почти 125 гривен за килограмм.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит молодой картофель в июне 2025 года и где его купить дешевле.
Цены на молодой картофель в супермаркетах Киева
По данным портала Минфин, 10 июня 2025 года популярные торговые сети столицы предлагают молодой картофель по такой стоимости:
- Auchan — 43,80 грн/кг;
- Megamarket — 55,90 грн/кг;
- Metro — 62,30 грн/кг;
- Novus — 69,99 грн/кг.
Соответственно средняя цена молодого картофеля в Киеве составляет 58 грн/кг, что почти на треть дешевле чем месяц назад — 10 мая 2025 года молодой картофель в среднем стоил 85 грн/кг и дорожал чуть ли не ежедневно почти две недели подряд. Только с 23 мая этот овощ начал постепенно дешеветь.
Однако, если сравнить с прошлым годом, молодой картофель в 2025-м все же не такой доступный по цене. В июне 2024-го он стоил почти втрое дешевле — в среднем 21,79 грн/кг.
Почему стоимость молодого картофеля остается высокой
Глава украинского представительства Нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group Игорь Чечитко в комментарии для AgroReview назвал три причины высокой стоимости молодого картофеля:
- Значительные затраты на ручной труд. Выращивание этого овоща требует тщательной подготовки семенного материала, его прогревания, предварительного проращивания, а также аккуратной посадки, которая обычно осуществляется вручную или полуручным способом, преимущественно в пленочных теплицах. Механизированная техника при этом почти не используется, что также повышает затраты производителей.
- Расходы на утеплительные материалы, системы капельного полива и оплату электроэнергии. Именно эти факторы формируют высокую себестоимость выращивания молодого картофеля, что непосредственно влияет на конечную цену для потребителя.
- Низкая урожайность. Собрать урожай можно уже через 40 дней после появления всходов, однако показатели урожайности остаются невысокими - всего 15-17 тонн с гектара. При выращивании в открытом грунте до полного созревания картофеля и при благоприятных погодных условиях, этот показатель мог бы достигать 40-50 тонн с гектара или даже больше.
Эксперт также добавил, что цены на молодой картофель хоть и начали падать, все же кажутся слишком высокими. Но это и продукт не массовый, спрос на него относительно небольшой. Его покупают в незначительных количествах, чтобы полакомиться.
Ранее мы писали, какие популярные фрукты украинцам лучше не покупать и почему.
Также узнавайте, как выросли цены на курятину в Украине.
Читайте Новини.LIVE!