Курица и свинина в супермаркетах — где отдают мясо значительно дешевле

Курица в магазине. Фото: Google Maps/Мясомаркет

Цены на мясо в супермаркетах Украины не стоят на месте. Из-за удорожания себестоимости производства потребители фиксируют поднятие цен на свинину, говядину, курицу. Но популярные сети регулярно снижают стоимость востребованных продуктов, дабы стимулировать продажи. Поэтому посетители магазинов могут следить за акциями в ожидании больших скидок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут купить мясо значительно дешевле.

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Скидки на куриное мясо в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость филе по состоянию на 11 июня 2025 года находится на уровне 225,70 грн/кг, тушка курицы стоит ориентировочно 116,30 грн/кг, голени — 84,95 грн/кг, а бедра — 149,03 грн. Мы узнали, в каких супермаркетах установили скидки и отдают мясо дешевле.

Например, в АТБ удастся приобрести бедра цыплят-бройлеров со скидкой 20% — 119,89 грн/кг вместо 149,99 грн/кг. В Сільпо аналогичное акционное предложение — бедра стоят 119 грн/кг вместо 149 грн/кг (-20%). Немало скидок действуют в Варусе:

бедра (1 кг) — 159,90 грн вместо 199,90 грн (-20%);

голени (1 кг) — 92,90 грн вместо 109,90 грн (-15%);

мясо спинки с кожей (1 кг) — 72,90 грн вместо 85,90 грн (-15%);

тушка курицы (670 г) — 95,90 грн вместо 109,90 (-13%).

В Новусе предлагают потребителям голени со скидкой 27% — 79,99 грн/кг вместо 109 грн/кг. В Метро действуют сниженные цены на торговые марки "Наша Ряба" и "Эпикур" — от 13% до 29% скидки на голени, крылья и куриное филе. В МегаМаркете удастся купить филе бедра за 219 грн/кг вместо 304,60 грн/кг (-28%), голени — за 89,90 грн/кг вместо 109 грн/кг (-18%).

Скидки на свинину в супермаркетах

Средняя стоимость грудинки, согласно Минфину, находится на уровне 211,65 грн/кг, лопатки — 224,18 грн/кг, ребра — 212,96 грн/кг. Мясо для шашлыка продают ориентировочно за 288,50 грн/кг. Мы проверили актуальные цены в супермаркетах и выяснили, где выгоднее закупиться свининой.

В Сільпо предлагают неплохие скидки по состоянию на 11 июня (за 1 кг):

лопатка — 179 грн вместо 239,7 грн (-25%);

кострец — 214 грн вместо 267,9 грн (-20%);

грудинка — 179 грн вместо 209 грн (-14%);

окорок — 200,9 грн вместо 230,9 грн (-13%);

ошеек — 269 грн вместо 299 грн (-10%);

бекон нарезной — 224 грн вместо 249 грн (-10%).

В Новусе можно купить дешевле на 13% охлажденный шашлык — за 239 грн/кг вместо 274 грн/кг. Скидки в Варусе ограничились бедрами — 214,90 грн/кг вместо 229,90 грн/кг (-7%), и тазобедренной частью — 212 грн/кг вместо 224 грн/кг (-5%). В других популярных супермаркетах акционных предложений на свинину не было.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриные яйца в супермаркетах не спешат дешеветь. Средняя стоимость упаковки по Украине составляет 65-70 грн. Сэкономить удастся на поштучном товаре, но нефасованные яйца продают далеко не во всех магазинах.

Также мы писали, что в АТБ установили большие скидки на востребованные продукты питания. Потребителям отдают вдвое дешевле колбасные изделия, мороженое, кофе, лапшу, сладости и др. Акционное предложение будет действовать до 17 июня включительно.