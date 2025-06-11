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Головна Економіка Мед може зникнути з прилавок — що з цінами в супермаркетах

Мед може зникнути з прилавок — що з цінами в супермаркетах

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 18:15
В Україні очікують дорожчання меду — що відбувається з цінами в супермаркетах
Банка з медом. Фото: Google Maps
Ключові моменти Ціни на мед у супермаркетах Що буде з цінами на мед в Україні Що ще варто знати українцям

В Україні можливий дефіцит затребуваного продукту. Через пізні заморозки, зливи та масову загибель бджіл очікується дорожчання меду. Експерти прогнозують ріст вартості на 40-60% у 2025 році. Постає питання, що відбувається в супермаркетах станом на червень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує мед у популярних магазинах України.

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Ціни на мед у супермаркетах

Ми переглянули інтернет-магазини відомих українських мереж супермаркетів і з’ясували, які суми споживачі повинні віддати за баночку меду. Зокрема в АТБ на вибір покупців представили натуральний акацієвий мед (250 г) за 82,80 грн і продукт різнотрав’яний (0,9 кг) за 155,80 грн.

Широкий асортимент надали споживачам у Сільпо. Наприклад, за 100 г травневого фермерського меду доведеться заплатити 35,90 грн, за гречаного — 40,90 грн, за липового — 41,90 грн. Ціни доходять до 519 грн за 420 г трюфельного меду.

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Ціни на мед у Сільпо. Фото: скриншот

У Варусі пропонують українцям 350 г квіткового меду за 94,90 грн. Плюс можна придбати соняшниковий продукт (250 г) за 63,90 грн. Вартість доходить до 319,90 грн за акацієвий органічний мед (700 г).

Ціни у Новусі починаються від 91,99 грн за баночку гречаного меду (250 г). У Метро найдешевша позиція — соняшниковий продукт за 64,90 грн (350 г). Діапазон цін у Форі — від 118 грн за 250 г соняшникового меду до 229 грн за 400 г липового.

Що буде з цінами на мед в Україні

Засновник української медової екоферми "Пасіка 21" Сергій Шаронін у спецпроєкті "Квоти на мед, ціна та заробіток пасічників у 2025 році" розповів, який врожай очікується та як може змінитися вартість продукту в супермаркетах.

"Пасіка 21" за підсумками першого збору може дати оцінку: меду мало. На Черкащині, наприклад, спочатку все побили заморозки, потім низькі температури не давали виділяти нектар, а коли потеплішало й зацвіла акація — дощі за кілька днів змили весь нектар", — розповів бджоляр.

Весна виявилася важкою в плані погоди, що негативно відобразилося на цвітінні рослин. Від результатів другої хвилі збору залежатимуть цінові коливання на продукт. Але згадуючи 2024 рік, то пронози невтішні, бо тоді другий медозбір був посереднім. Не виключено, що Україну чекає дефіцит меду і подорожчання товару щонайменше на 40-60%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в деяких випадках відвідувачі супермаркетів можуть вимагати відшкодування. Це передбачено в разі зникнення особистих речей з камери схову. За збереження майна відповідає магазин, тому зобов’язаний компенсувати втрату.

Також ми писали, що відбувається з цінами на м'ясо в Україні. Поки курятина і свинина дорожчають через зростання виробничих витрат, в магазинах встановлюють вигідні знижки на гомілки, стегна, філе, крила, тушки та інші частини.  

врожай мед покупки супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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