В Украине ожидают подорожания меда — что происходит с ценами в супермаркетах

Банка с медом. Фото: Google Maps

В Украине возможен дефицит востребованного продукта. Из-за поздних заморозков, ливней и массовой гибели пчел ожидается подорожание меда. Эксперты прогнозируют рост стоимости на 40-60% в 2025 году. Возникает вопрос, что происходит в супермаркетах по состоянию на июнь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит мед в популярных магазинах Украины.

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Цены на мед в супермаркетах

Мы просмотрели интернет-магазины известных украинских сетей супермаркетов и выяснили, какие суммы потребители должны отдать за баночку меда. В частности в АТБ на выбор покупателей представили натуральный акациевый мед (250 г) за 82,80 грн и продукт разнотравный (0,9 кг) за 155,80 грн.

Широкий ассортимент имеют потребители в Сільпо. Например, за 100 г майского фермерского меда придется заплатить 35,90 грн, за гречишного — 40,90 грн, за липового — 41,90 грн. Цены доходят до 519 грн за 420 г трюфельного меда.

Цены на мед в Сільпо. Фото: скриншот

В Варусе предлагают украинцам 350 г цветочного меда за 94,90 грн. Плюс можно приобрести подсолнечный продукт (250 г) за 63,90 грн. Стоимость доходит до 319,90 грн за акациевый органический мед (700 г).

Цены в Новусе начинаются от 91,99 грн за баночку гречишного меда (250 г). В Метро самая дешевая позиция — подсолнечный продукт за 64,90 грн (350 г). Диапазон цен в Форе — от 118 грн за 250 г подсолнечного меда до 229 грн за 400 г липового.

Что будет с ценами на мед в Украине

Основатель украинской медовой экофермы "Пасека 21" Сергей Шаронин в спецпроекте "Квоты на мед, цена и заработок пасечников в 2025 году" рассказал, какой урожай ожидается и как может измениться стоимость продукта в супермаркетах.

"Пасека 21" по итогам первого сбора может дать оценку: меда мало. На Черкасщине, например, сначала все побили заморозки, потом низкие температуры не давали выделять нектар, а когда потеплело и зацвела акация — дожди за несколько дней смыли весь нектар", — рассказал пчеловод.

Весна оказалась тяжелой в плане погоды, что негативно отразилось на цветении растений. От результатов второй волны сбора будут зависеть ценовые колебания на продукт. Но вспоминая 2024 год, то прогнозы неутешительны, ведь тогда второй медосбор был посредственным. Не исключено, что Украину ждет дефицит меда и подорожание товара минимум на 40-60%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в некоторых случаях посетители супермаркетов могут требовать возмещение. Это предусмотрено в случае пропажи личных вещей из камеры хранения. За сохранность имущества отвечает магазин, поэтому обязан компенсировать потерю.

Также мы писали, что происходит с ценами на мясо в Украине. Пока курятина и свинина дорожают из-за роста производственных затрат, в магазинах устанавливают выгодные скидки на голени, бедра, филе, крылья, тушки и другие части.