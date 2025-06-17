Такие цены на яйца ищут все украинцы — где найти самую дешевую упаковку

Бюджетные яйца вернулись в супермаркеты — где дешевле всего
Чтобы стимулировать продажи, некоторые супермаркеты вводят скидки на востребованные продукты питания. Куриные яйца не спешат дешеветь, но потребители могут экономить деньги, ища выгодные предложения. Разница между минимальной стоимостью упаковки в магазинах довольно существенная.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каком супермаркете самая дешевая упаковка яиц.
Где выгодно покупать яйца
Согласно Минфину, упаковка куриных яиц категории С1 стоит в среднем 67,90-73,53 грн. Можно найти более лояльные цены, поскольку супермаркеты, конкурируя за потребителей, готовы снижать показатели. Мы проверили актуальную стоимость продукта в разных заведениях и выяснили, куда нужно ходить украинцам за бюджетными куриными яйцами.
По состоянию на 17 июня 2025 года выгоднее всего делать покупки в Варусе. За яйца категории С2 нужно отдать всего 54,90 грн, категории С1 — 55,60 грн. Плюс в ассортименте присутствует нефасованный продукт — 3,99 грн за одно яйцо категории С2. Финансовая выгода для украинцев очевидна.
Для максимальной экономии можно обратить внимание на скидку: -50% за упаковку яиц, срок годности которых подходит к концу. Стандартная цена торговой марки "Від Доброї курки" (категория С0) составляет 63,90 грн, а с уценкой — вдвое меньше.
Цены на яйца в супермаркетах
В других сетях показатели ощутимо варьируются. Приближенное к минимальному имеем предложение в АТБ — 59,90 грн за упаковку продукта категории С1. Актуальная наименьшая стоимость в популярных супермаркетах по состоянию на 17 июня такая:
- Сільпо — от 59,99 грн (категория С2);
- Фора — от 61,49 грн (категория С1);
- Новус — от 66,99 грн (категория С0);
- МегаМаркет — от 67,70 грн (категория С2);
- Метро — от 69,16 грн (категория С2).
Цены на поштучные яйца колеблются: в Новусе и Форе — 4,49 грн/шт. (44,90 грн/десяток), в МегаМаркете — 5,70 грн/шт. (57 грн/десяток). Эксперты советуют украинцам не ждать удешевления в ближайшее время, даже в случае пополнения ассортимента местным фермерским продуктом.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут существенно сэкономить на яйцах, покупая востребованный продукт поштучно. В разных супермаркетах цены варьируются, но в АТБ они лояльные — 4,49 грн за штуку. За десяток нужно отдать 44,90 грн, что дешевле, чем упаковка.
Также мы писали, что происходит с ценами на абрикосы в Украине. Бюджетные фрукты потребители могут найти в Варусе (от 112,90 грн/кг), дороже всего отдают в Новусе (от 180 грн/кг). Высокая стоимость связана с весенними заморозками и существенным импортом.
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