Такие цены на яйца ищут все украинцы — где найти самую дешевую упаковку

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Чтобы стимулировать продажи, некоторые супермаркеты вводят скидки на востребованные продукты питания. Куриные яйца не спешат дешеветь, но потребители могут экономить деньги, ища выгодные предложения. Разница между минимальной стоимостью упаковки в магазинах довольно существенная.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каком супермаркете самая дешевая упаковка яиц.

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Где выгодно покупать яйца

Согласно Минфину, упаковка куриных яиц категории С1 стоит в среднем 67,90-73,53 грн. Можно найти более лояльные цены, поскольку супермаркеты, конкурируя за потребителей, готовы снижать показатели. Мы проверили актуальную стоимость продукта в разных заведениях и выяснили, куда нужно ходить украинцам за бюджетными куриными яйцами.

По состоянию на 17 июня 2025 года выгоднее всего делать покупки в Варусе. За яйца категории С2 нужно отдать всего 54,90 грн, категории С1 — 55,60 грн. Плюс в ассортименте присутствует нефасованный продукт — 3,99 грн за одно яйцо категории С2. Финансовая выгода для украинцев очевидна.

Для максимальной экономии можно обратить внимание на скидку: -50% за упаковку яиц, срок годности которых подходит к концу. Стандартная цена торговой марки "Від Доброї курки" (категория С0) составляет 63,90 грн, а с уценкой — вдвое меньше.

Стоимость яиц в Варусе. Фото: скриншот

Цены на яйца в супермаркетах

В других сетях показатели ощутимо варьируются. Приближенное к минимальному имеем предложение в АТБ — 59,90 грн за упаковку продукта категории С1. Актуальная наименьшая стоимость в популярных супермаркетах по состоянию на 17 июня такая:

Сільпо — от 59,99 грн (категория С2);

Фора — от 61,49 грн (категория С1);

Новус — от 66,99 грн (категория С0);

МегаМаркет — от 67,70 грн (категория С2);

Метро — от 69,16 грн (категория С2).

Цены на поштучные яйца колеблются: в Новусе и Форе — 4,49 грн/шт. (44,90 грн/десяток), в МегаМаркете — 5,70 грн/шт. (57 грн/десяток). Эксперты советуют украинцам не ждать удешевления в ближайшее время, даже в случае пополнения ассортимента местным фермерским продуктом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут существенно сэкономить на яйцах, покупая востребованный продукт поштучно. В разных супермаркетах цены варьируются, но в АТБ они лояльные — 4,49 грн за штуку. За десяток нужно отдать 44,90 грн, что дешевле, чем упаковка.

Также мы писали, что происходит с ценами на абрикосы в Украине. Бюджетные фрукты потребители могут найти в Варусе (от 112,90 грн/кг), дороже всего отдают в Новусе (от 180 грн/кг). Высокая стоимость связана с весенними заморозками и существенным импортом.