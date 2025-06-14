Знижені ціни на яйця — в якому супермаркеті продають вдвічі дешевше

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Базовий продукт харчування, присутній майже на кожній українській кухні, не поспішає дешевшати з приходом літа. Ціни на курячі яйця стабілізувалися з квітня. Споживачі можуть економити завдяки наявності в асортименті деяких супермаркетів поштучного товару і регулярним знижкам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому магазині дешевше скуповувати яйця завдяки знижкам.

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Найдешевші яйця у червні

Згідно з Мінфіном, середня ціна упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-73,53 грн. Деякі мережі супермаркетів продають українцям нефасований продукт, який коштує дешевше. Наприклад, в АТБ, Новусі та Форі можна знайти яйця категорії С1 по 4,49 грн/шт. (44,90 грн/десяток), у МегаМаркеті — по 5,70 грн/шт.

Ще більша економія доступна відвідувачам Варусу. Там поштучні яйця обійдуться споживачам у 3,99 грн/шт., а десяток коштуватиме 39,90 грн. Плюс у супермаркеті діють знижки, точніше — уцінка до 50% на продукт різних торгових марок.

Зокрема стандартна ціна упаковки "Ясенсвіт" категорії С0 — 78,90 грн, але термін придатності закінчиться 14 червня, тож товар намагаються якнайшвидше продати. За нього потрібно віддати лише 39,45 грн, що значно менше середніх показників по Україні.

Уцінка яєць у Варусі. Фото: скриншот

Ми перевірили, в яку суму обійдеться звичайна упаковка курячих яєць в різних супермаркетах:

Варус — від 54,30 грн (категорія С1);

АТБ — від 59,90 грн (категорія С1);

Сільпо — від 59,99 грн (категорія С2);

Фора — від 60,49 грн (категорія С1);

Новус — від 66,99 грн (категорія С0);

МегаМаркет — від 67,27 грн (категорія С1);

Метро — від 69,16 грн (категорія С2).

Експерти передбачають, що найближчим часом ціни не зміняться, вони залишаться на поточному рівні. Здешевлення можливе за рахунок збільшення пропозиції на ринку завдяки появі фермерського продукту. Але відчутних коливань вартості чекати не треба.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, куряче філе в Україні коштує 225,70 грн/кг у середньому. А свинина на ринках і в супермаркетах відчутно дорожча. Вартість зумовлена скороченням поголів'я тварин та інфляцією. Ми дізналися, чим найдешевше прогодувати родину у червні 2025 року.

Також ми писали, що відбувається з цінами на абрикоси в супермаркетах. Найдешевше фрукти коштують у Варусі — від 112,90 грн/кг, найдорожче — у Новусі (від 180 грн). Експерти не прогнозують відчутного здешевлення у 2025 році.