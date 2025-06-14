М'ясний ринок — скільки коштують курятина, свинина та яловичина у червні (інфографіка)

Покупці обирають м'ясо на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ситуація у м'ясній галузі України досить динамічна — ціни то трохи знижуються, то різко зростають. Це зумовлено низкою факторів, серед яких скорочення поголів'я тварин, збільшення вартості кормів, загальна економічна ситуація в країні тощо.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштує м'ясо в Україні та чим найдешевше прогодувати родину.

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Що відбувається з цінами на курятину

За даними порталу "Мінфін", найдоступнішою за вартістю залишається курятина. Гомілки у червні коштують в середньому по 84,95 грн/кг, курячі тушки можна купити по 116,30 грн/кг. Трохи дорожче стегно — середня ціна на нього зараз 135,7 грн/кг. Найбільше ж доведеться заплатити за куряче філе — 225,70 грн/кг.

Ціни на свинину

Свинина на ринках та в супермаркетах Україні відчутно дорожча за курятину. Особливо ціна "кусається" на ошийок, який коштує в середньому 330,25 грн/кг, що, в принципі, очікувано з огляду на розпал пікніково-шашличного сезону.

Водночас напівфабрикат шашлику дешевший — 244,43 грн/кг. Інші види свинини можна купити за такими цінами:

лопатка — 224,18 грн/кг;

підчеревина — 222,63 грн/кг;

ребра — 212,96 грн/кг;

грудинка — 211,65 грн/кг.

Скільки коштує яловичина

Яловичина традиційно залишається найдорожчим видом м’яса на українському ринку — середня ціна на гуляш становить 346 грн/кг. Ребра можна купити дешевше — по 216,95 грн/кг.

Високі ціни на яловичину, які до того ж постійно йдуть вгору, експерти пояснюють зростанням вартості живця на переробних підприємствах та подальше скорочення поголів’я.

Середні ціни на м'ясо в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Що буде з цінами на м’ясо далі

Цьогоріч, як пише "Хвиля", аналітики прогнозують зростання цін на м'ясо в Україні приблизно на 10%. При цьому економісти очікують, що вартість м'яса зростатиме повільніше, ніж інші категорії продуктів — приблизно на 2-5%, оскільки попит на дорогі продукти знижується через зменшення купівельної спроможності населення.

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