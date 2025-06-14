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Главная Экономика Цены на мясо в Украине — чем дешевле всего прокормить семью

Цены на мясо в Украине — чем дешевле всего прокормить семью

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Дата публикации 14 июня 2025 15:10
Мясной рынок — сколько стоят курятина, свинина и говядина в июне (инфографика)
Покупатели выбирают мясо на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Цены на свинину Что происходит с ценами на курятину Сколько стоит говядина Что будет с ценами на мясо дальше

Ситуация в мясной отрасли Украины достаточно динамична — цены то немного снижаются, то резко растут. Это обусловлено рядом факторов, среди которых сокращение поголовья животных, увеличение стоимости кормов, общая экономическая ситуация в стране и тому подобное.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоит мясо в Украине и чем дешевле всего прокормить семью.

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Что происходит с ценами на курятину

По данным портала "Минфин", самой доступной по стоимости остается курятина. Голени в июне стоят в среднем по 84,95 грн/кг, куриные тушки можно купить по 116,30 грн/кг. Немного дороже бедро — средняя цена на него сейчас 135,7 грн/кг. Больше всего же придется заплатить за куриное филе — 225,70 грн/кг.

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Цены на свинину

Свинина на рынках и в супермаркетах Украины ощутимо дороже курятины. Особенно цена "кусается" на ошеек, который стоит в среднем 330,25 грн/кг, что, в принципе, ожидаемо, учитывая разгар пикниково-шашлычного сезона.

В то же время полуфабрикат шашлыка дешевле — 244,43 грн/кг. Другие виды свинины можно купить по таким ценам:

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  • лопатка — 224,18 грн/кг;
  • подчеревина — 222,63 грн/кг;
  • ребра — 212,96 грн/кг;
  • грудинка — 211,65 грн/кг.

Сколько стоит говядина

Говядина традиционно остается самым дорогим видом мяса на украинском рынке — средняя цена на гуляш составляет 346 грн/кг. Ребра можно купить дешевле — по 216,95 грн/кг.

Высокие цены на говядину, которые к тому же постоянно идут вверх, эксперты объясняют ростом стоимости живца на перерабатывающих предприятиях и дальнейшее сокращение поголовья.

Средние цены на мясо в Украине
Средние цены на мясо в Украине. Графика: Новини.LIVE

Что будет с ценами на мясо дальше

В этом году, как пишет "Хвиля", аналитики прогнозируют рост цен на мясо в Украине примерно на 10%. При этом экономисты ожидают, что стоимость мяса будет расти медленнее, чем другие категории продуктов — примерно на 2-5%, поскольку спрос на дорогие продукты снижается из-за уменьшения покупательной способности населения.

Ранее мы писали, в какую сумму обойдется набор продуктов для борща в Украине и Европе.

Также узнавайте, сколько стоит молодой картофель в столичных супермаркетах.

рынок мясо цены курятина свинина говядина
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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