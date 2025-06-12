Скільки коштує приготувати борщ — ціни в Україні та Європі (інфографіка)

Борщ у тарілці. Фото: Freepik

Після початку повномасштабної війни мільйони наших громадян виїхали до Європи, й найбільше — до Польщі, Німеччині та Чехії. Опинившись далеко від рідної землі, українці продовжують берегти свої традиції — зокрема кулінарні. Український борщ — це справжній символ національної кухні, який майже усі господині готують вдома, навіть коли дім тимчасово за кордоном.

Новини.LIVE порівняли ціни на інгредієнти для борщу, аби дізнатися, скільки коштує зварити улюблену страву в Україні та Європі.

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Вартість борщу в Україні та за кордоном

Рецепт приготування українського борщу у кожного свій. Деякі господині варять його з квасолею, інші ж додають зовсім неочікувані інгредієнти, як от гриби чи рибні консерви. Щоб зварити борщ за традиційним рецептом для невеликої родини, знадобляться свинячі ребра, картопля, буряк, морква, капуста, цибуля, томатна паста та рослинна олія.

Якщо порівняти наші ціни з європейськими, то, як не дивно, найдешевше приготувати борщ не на батьківщині страви, а у сусідній Польщі, де за весь набір продуктів треба віддати приблизно 15 злотих, або 170 грн:

свинячі ребра (500 г) — 9 злотих;

картопля (300 г) — 1 злотий;

буряк (300 г) — 1 злотий;

морква (200 г) — 0,5 злотого;

капуста білокачанна (250 г) — 1,5 злотого;

цибуля (150 г) — 0,2 злотого;

рослинна олія (30 г) — 0,02 злотого;

томатна паста (140 г) — 1 злотий.

В Україні для приготування борщу доведеться витратити трохи більше — майже 215 грн:

свинячі ребра (500 г) — 106,48 грн;

картопля (300 г) — 10,32 грн;

буряк (300 г) — 14,67 грн;

морква (200 г) — 11,42 грн;

капуста білокачанна (250 г) — 23,25 грн;

цибуля (150 г) — 5,99 грн;

рослинна олія (30 г) — 2,70 грн;

томатна паста (140 г) — 37,56 грн.

Трохи дорожче обійдеться приготування традиційної української страви у Чехії — приблизно 130 чеських крон або 250 грн

свинячі ребра (500 г) — 74,4 крони;

картопля (300 г) — 9,92 крони;

буряк (300 г) — 9,92 крони;

морква (200 г) — 3,97 крони;

капуста білокачанна (250 г) — 7,44 крони;

цибуля (150 г) — 6,2 крони;

рослинна олія (30 г) — 2,98 крони;

томатна паста (140 г) — 14,88 крони.

Найвищі ціни на інгредієнти для українського борщу в Німеччині. Там на приготування страви треба витратити близько 7 євро (335 грн):

свинячі ребра (500 г) — 4 євро;

картопля (300 г) — 0,5 євро;

буряк (300 г) — 0,6 євро;

морква (200 г) — 0,25 євро;

капуста білокачанна (250 г) — 0,4 євро;

цибуля (150 г) — 0,25 євро;

рослинна олія (30 г) — 0,12 євро;

томатна паста (140 г) — 0,6 євро.

Вартість приготування борщу в Україні та ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Однак варто врахувати, що в європейських супермаркетах ціни часто змінюються — акції та знижки на продукти можуть суттєво впливати на загальну вартість приготування українського борщу навіть протягом одного дня.

Водночас в Україні борщ теж може стати доступнішим, адже експерти прогнозують, що до осені ціни на сезонні овочі, такі як капуста, буряк, морква та картопля, знизяться завдяки надходженню у продаж продукції нового сезону від українських аграріїв.

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