Зелений борщ по-українськи на качиних шийках — весняна класика з секретом жовтка

Зелений борщ по-українськи — насичений аромат і ситість
Цей зелений борщ — справжня весна в тарілці. На качиному бульйоні, зі щавлем, горошком, ароматною зеленню та секретною жовтковою заправкою, він вражає ніжністю та глибиною смаку. Традиційна страва в новому прочитанні, яка нагадує дитинство й зігріває душу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- качині шиї — 1 кг;
- щавель — 1 пуч.;
- картопля — 800 г;
- яйця — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 гол.;
- зелений горошок консервований — 1 б.;
- сіль — 3 ч. л.;
- перець духмяний — 3 шт.;
- перець чорний горошком — 5 шт.;
- зелень кропу та петрушки — за смаком;
- сметана — 3 ст. л.;
- вода — 3 л.
Спосіб приготування
Залити качині шиї холодною водою, додати духмяний і чорний перець, поставити на вогонь і варити приблизно 1 годину до наваристого бульйону. Піну знімати.
Цибулю подрібнити та додати до бульйону. Картоплю нарізати кубиками, покласти в каструлю й варити до готовності.
Окремо зварити яйця вкруту, охолодити, почистити та розім’яти жовтки виделкою — саме вони стануть основою ніжної заправки. Додати жовтки до бульйону.
Покласти до супу зелений горошок, подрібнений часник і нарізаний щавель.
Варити ще 2–3 хвилини. У кінці додати зелень, сіль і сметану. Перемішати та подавати гарячим.
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