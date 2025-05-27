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Зелений борщ по-українськи — насичений аромат і ситість

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Дата публікації: 27 травня 2025 15:00
Зелений борщ по-українськи на качиних шийках — весняна класика з секретом жовтка
Зелений борщ. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цей зелений борщ — справжня весна в тарілці. На качиному бульйоні, зі щавлем, горошком, ароматною зеленню та секретною жовтковою заправкою, він вражає ніжністю та глибиною смаку. Традиційна страва в новому прочитанні, яка нагадує дитинство й зігріває душу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться:

  • качині шиї — 1 кг;
  • щавель — 1 пуч.;
  • картопля — 800 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 гол.;
  • зелений горошок консервований — 1 б.;
  • сіль — 3 ч. л.;
  • перець духмяний — 3 шт.;
  • перець чорний горошком — 5 шт.;
  • зелень кропу та петрушки — за смаком;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • вода — 3 л.

Спосіб приготування

Залити качині шиї холодною водою, додати духмяний і чорний перець, поставити на вогонь і варити приблизно 1 годину до наваристого бульйону. Піну знімати.

зелений борщ по-українськи
Качині шиї. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цибулю подрібнити та додати до бульйону. Картоплю нарізати кубиками, покласти в каструлю й варити до готовності.

зелений борщ по-українськи з качиними шиями
Інгредієнти для борща. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Окремо зварити яйця вкруту, охолодити, почистити та розім’яти жовтки виделкою — саме вони стануть основою ніжної заправки. Додати жовтки до бульйону.

сманчий зелений борщ по-українськи з качиними шиями
Яєчні жовтки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Покласти до супу зелений горошок, подрібнений часник і нарізаний щавель.

традиційний зелений борщ по-українськи з качиними шиями
Зелений горошок. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Варити ще 2–3 хвилини. У кінці додати зелень, сіль і сметану. Перемішати та подавати гарячим.

ситний зелений борщ по-українськи з качиними шиями
Приготування борща. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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рецепт Українська кухня качка горошок зелений борщ
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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