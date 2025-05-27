Зелений борщ по-українськи на качиних шийках — весняна класика з секретом жовтка

Зелений борщ. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цей зелений борщ — справжня весна в тарілці. На качиному бульйоні, зі щавлем, горошком, ароматною зеленню та секретною жовтковою заправкою, він вражає ніжністю та глибиною смаку. Традиційна страва в новому прочитанні, яка нагадує дитинство й зігріває душу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

качині шиї — 1 кг;

щавель — 1 пуч.;

картопля — 800 г;

яйця — 4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 гол.;

зелений горошок консервований — 1 б.;

сіль — 3 ч. л.;

перець духмяний — 3 шт.;

перець чорний горошком — 5 шт.;

зелень кропу та петрушки — за смаком;

сметана — 3 ст. л.;

вода — 3 л.

Спосіб приготування

Залити качині шиї холодною водою, додати духмяний і чорний перець, поставити на вогонь і варити приблизно 1 годину до наваристого бульйону. Піну знімати.

Качині шиї. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цибулю подрібнити та додати до бульйону. Картоплю нарізати кубиками, покласти в каструлю й варити до готовності.

Інгредієнти для борща. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Окремо зварити яйця вкруту, охолодити, почистити та розім’яти жовтки виделкою — саме вони стануть основою ніжної заправки. Додати жовтки до бульйону.

Яєчні жовтки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Покласти до супу зелений горошок, подрібнений часник і нарізаний щавель.

Зелений горошок. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Варити ще 2–3 хвилини. У кінці додати зелень, сіль і сметану. Перемішати та подавати гарячим.

Приготування борща. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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