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Найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються

30 березня 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ідеальне тісто для вареників — еластичне, м’яке та ніколи не розварюється
Домашні вареники. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Щоб вареники завжди були ніжними, м’якими та не розварювалися у воді, потрібно правильно замісити тісто. Ділимося перевіреним рецептом, який гарантує ідеальний результат.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • вода (тепла) — 200 мл.

Начинка:

  • кисломолочний сир — 600 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — на смак.

Додатково:

  • розтоплене вершкове масло — для змащування;
  • сметана — для подачі.

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно із сіллю, додати яйце, олію та теплу воду. Замісити тісто, накрити плівкою та залишити на 10-15 хвилин. Після цього знову вимісити, накрити плівкою та дати ще 10 хвилин відпочити. Для начинки змішати кисломолочний сир з яйцем і сіллю.

як приготувати тісто для вареників
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на дві частини, розкачати та вирізати кружечки. Викласти начинку в центр, щільно зліпити краї, формуючи вареники.

рецепт тіста для вареників
Сир та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі закип’ятити підсолену воду. Опустити вареники порціями, накрити кришкою наполовину та варити до моменту, коли вони спливуть. Час від часу перемішувати, щоб не злиплися.

чому вареники розварюються
Вареники у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Готові вареники викласти в миску, полити розтопленим вершковим маслом. Подавати зі сметаною.

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Приготування рецепти вареники тісто пельмені

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