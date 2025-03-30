Ідеальне тісто для вареників — еластичне, м’яке та ніколи не розварюється

Найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються
Щоб вареники завжди були ніжними, м’якими та не розварювалися у воді, потрібно правильно замісити тісто. Ділимося перевіреним рецептом, який гарантує ідеальний результат.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 2 ст. л.;
- вода (тепла) — 200 мл.
Начинка:
- кисломолочний сир — 600 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — на смак.
Додатково:
- розтоплене вершкове масло — для змащування;
- сметана — для подачі.
Спосіб приготування
У мисці змішати борошно із сіллю, додати яйце, олію та теплу воду. Замісити тісто, накрити плівкою та залишити на 10-15 хвилин. Після цього знову вимісити, накрити плівкою та дати ще 10 хвилин відпочити. Для начинки змішати кисломолочний сир з яйцем і сіллю.
Тісто розділити на дві частини, розкачати та вирізати кружечки. Викласти начинку в центр, щільно зліпити краї, формуючи вареники.
У каструлі закип’ятити підсолену воду. Опустити вареники порціями, накрити кришкою наполовину та варити до моменту, коли вони спливуть. Час від часу перемішувати, щоб не злиплися.
Готові вареники викласти в миску, полити розтопленим вершковим маслом. Подавати зі сметаною.
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