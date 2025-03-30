Идеальное тесто для вареников — эластичное, мягкое и никогда не разваривается

Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Чтобы вареники всегда были нежными, мягкими и не разваривались в воде, нужно правильно замесить тесто. Делимся проверенным рецептом, который гарантирует идеальный результат.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 500 г;

соль — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

вода (теплая) — 200 мл.

Начинка:

творог — 600 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Дополнительно:

растопленное сливочное масло — для смазывания;

сметана — для подачи.

Способ приготовления

В миске смешать муку с солью, добавить яйцо, растительное масло и теплую воду. Замесить тесто, накрыть пленкой и оставить на 10-15 минут. После этого снова вымесить, накрыть пленкой и дать еще 10 минут отдохнуть. Для начинки смешать творог с яйцом и солью.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на две части, раскатать и вырезать кружочки. Выложить начинку в центр, плотно слепить края, формируя вареники.

Сыр и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле вскипятить подсоленную воду. Опустить вареники порциями, накрыть крышкой наполовину и варить до момента, когда они всплывут. Время от времени перемешивать, чтобы не слиплись.

Вареники в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые вареники выложить в миску, полить растопленным сливочным маслом. Подавать со сметаной.

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