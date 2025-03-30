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Лучший рецепт теста для вареников — никогда не развариваются

30 марта 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Идеальное тесто для вареников — эластичное, мягкое и никогда не разваривается
Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Чтобы вареники всегда были нежными, мягкими и не разваривались в воде, нужно правильно замесить тесто. Делимся проверенным рецептом, который гарантирует идеальный результат.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • вода (теплая) — 200 мл.

Начинка:

  • творог — 600 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

Дополнительно:

  • растопленное сливочное масло — для смазывания;
  • сметана — для подачи.

Способ приготовления

В миске смешать муку с солью, добавить яйцо, растительное масло и теплую воду. Замесить тесто, накрыть пленкой и оставить на 10-15 минут. После этого снова вымесить, накрыть пленкой и дать еще 10 минут отдохнуть. Для начинки смешать творог с яйцом и солью.

як приготувати тісто для вареників
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на две части, раскатать и вырезать кружочки. Выложить начинку в центр, плотно слепить края, формируя вареники.

рецепт тіста для вареників
Сыр и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле вскипятить подсоленную воду. Опустить вареники порциями, накрыть крышкой наполовину и варить до момента, когда они всплывут. Время от времени перемешивать, чтобы не слиплись.

чому вареники розварюються
Вареники в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые вареники выложить в миску, полить растопленным сливочным маслом. Подавать со сметаной.

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Приготовление рецепты вареники тесто пельмени

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15:43 В США раскритиковали потопление крейсера "Москва", — NYT

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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