Идеальное тесто для вареников — эластичное, мягкое и никогда не разваривается

Лучший рецепт теста для вареников — никогда не развариваются
Чтобы вареники всегда были нежными, мягкими и не разваривались в воде, нужно правильно замесить тесто. Делимся проверенным рецептом, который гарантирует идеальный результат.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- соль — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- вода (теплая) — 200 мл.
Начинка:
- творог — 600 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу.
Дополнительно:
- растопленное сливочное масло — для смазывания;
- сметана — для подачи.
Способ приготовления
В миске смешать муку с солью, добавить яйцо, растительное масло и теплую воду. Замесить тесто, накрыть пленкой и оставить на 10-15 минут. После этого снова вымесить, накрыть пленкой и дать еще 10 минут отдохнуть. Для начинки смешать творог с яйцом и солью.
Тесто разделить на две части, раскатать и вырезать кружочки. Выложить начинку в центр, плотно слепить края, формируя вареники.
В кастрюле вскипятить подсоленную воду. Опустить вареники порциями, накрыть крышкой наполовину и варить до момента, когда они всплывут. Время от времени перемешивать, чтобы не слиплись.
Готовые вареники выложить в миску, полить растопленным сливочным маслом. Подавать со сметаной.
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