Як зробити пельмені ще смачнішими — додайте мелений лавровий лист до фаршу

Щоб пельмені вийшли смачні, додайте до фаршу 1 інгредієнт
Цей простий інгредієнт змінює все: достатньо додати дрібку меленого лаврового листа до класичного пельменного фаршу, і знайомий смак заграє новими відтінками. Рецепт, який точно стане сімейним фаворитом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яловичина — 500 г;
- свинина (жирніша) — 500 г;
- цибуля — 1 велика або 2 середні;
- часник — 4–5 зубчиків;
- молоко — 100–150 мл;
- сіль — 1 ч. л. з гіркою;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- мелений лавровий лист — 1/3 ч. л.
Спосіб приготування
Пропустити через м’ясорубку яловичину та свинину. Окремо подрібнити цибулю та часник.
З’єднати м’ясо з овочами, додати молоко (орієнтуючись на консистенцію), сіль, перець і головний інгредієнт — мелений лавровий лист.
Все ретельно вимішати до однорідності. Накрити й поставити у холодильник на годину — фарш має настоятися, щоб спеції розкрили аромат. Далі можна ліпити пельмені.
Лавровий лист надає страві глибшого смаку — пельмені виходять більш насиченими й ароматними. Обов’язково спробуйте.
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