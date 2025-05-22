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Щоб пельмені вийшли смачні, додайте до фаршу 1 інгредієнт

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Дата публікації: 22 травня 2025 15:00
Як зробити пельмені ще смачнішими — додайте мелений лавровий лист до фаршу
Фарш для пельменів. Фото: Freepik

Цей простий інгредієнт змінює все: достатньо додати дрібку меленого лаврового листа до класичного пельменного фаршу, і знайомий смак заграє новими відтінками. Рецепт, який точно стане сімейним фаворитом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яловичина — 500 г;
  • свинина (жирніша) — 500 г;
  • цибуля — 1 велика або 2 середні;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • молоко — 100–150 мл;
  • сіль — 1 ч. л. з гіркою;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • мелений лавровий лист — 1/3 ч. л.

Спосіб приготування

Пропустити через м’ясорубку яловичину та свинину. Окремо подрібнити цибулю та часник.

смачний фарш для пельменів
Подрібнені спеції. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати м’ясо з овочами, додати молоко (орієнтуючись на консистенцію), сіль, перець і головний інгредієнт — мелений лавровий лист.

рецепт смачного фарша для пельменів
Фарш та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Все ретельно вимішати до однорідності. Накрити й поставити у холодильник на годину — фарш має настоятися, щоб спеції розкрили аромат. Далі можна ліпити пельмені.

простий рецепт смачного фарша для пельменів
Готовий фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Лавровий лист надає страві глибшого смаку — пельмені виходять більш насиченими й ароматними. Обов’язково спробуйте.

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рецепт спеції м'ясний фарш пельмені лавровий лист
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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